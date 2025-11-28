Natal, o mistério da encarnação e a Esperança que Renasce

Foto: ANDRÉ SALGADO Guia Buchicho - Guia de mercado de artesanato (CEART - Centro de Artesanato Luíza Távora) Na foto: Manjedoura artesanal exposta em mercado Foto: André Salgado, em 06/12/2011 *** Local Caption *** Publicada em 09/12/2011 - BU 01

"Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor." (Lc 2,11)

O Natal é o tempo em que a escuridão da noite se enche de luz. É o mistério da ternura divina que desce até nós, revestido de fragilidade e humanidade. Diante do Menino deitado na manjedoura, compreendemos que o poder de Deus não se revela pela força, mas pela humildade de quem ama até o fim.

É uma época que transcende o simples ato de trocar presentes e decorar árvores. É um momento de reflexão, de amor e, acima de tudo, de esperança. À medida que as luzes cintilam e as músicas natalinas ecoam, somos convidados a mergulhar em uma história que ressoa através dos séculos, uma narrativa que nos lembra do poder transformador do amor.

Na noite silenciosa de Belém, o céu toca a terra. A eternidade se inclina sobre o tempo. A Palavra se faz presença, e o Amor se torna rosto. O Filho de Deus veio ao mundo como um bebê, envolto em panos, trazendo uma mensagem de amor e redenção.

O Deus eterno se faz um bebê que chora, que depende de uma mãe, que sente frio e fome. Ele Se torna aquilo que é mais indefeso para nos mostrar o mais essencial: o Seu amor não tem medo da nossa miséria. Ele não exige que subamos até Ele na nossa força; Ele desce até nós na nossa fraqueza.

A liturgia do Natal nos convida a redescobrir o sentido da Encarnação: Deus se torna um de nós para que nenhum de nós se sinta só. A cada ano, ao redor do altar, celebramos não um acontecimento distante, mas uma presença viva. O mesmo Jesus que nasceu em Belém permanece presente na Eucaristia, onde o pão se torna Corpo, e o vinho se torna Sangue. O mesmo Deus que entrou no mundo através de Maria quer hoje entrar nos corações que se abrem à graça.

Contemplar o presépio é um gesto profundamente litúrgico. É colocar-se diante do Mistério e deixar que ele nos transforme. Como Maria, somos chamados a guardar e meditar tudo em nosso coração (cf. Lc 2,19). Como os pastores, somos convidados a correr ao encontro do Salvador. E como os anjos, somos enviados a proclamar: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados."

O espírito do Natal nos convida a abrir nossos corações e nossas mãos, somos chamados a compartilhar o que temos. Essa é a essência do Natal: a compaixão. Quando estendemos a mão para ajudar aqueles que estão em necessidade, não apenas seguimos o exemplo de Cristo, mas também encontramos alegria e propósito em nossas próprias vidas.

O Natal também é um tempo de união. Reunir a família ao redor da mesa, compartilhar risadas e histórias, é uma tradição que nos conecta. Em um mundo muitas vezes dividido, o Natal nos lembra da importância da comunidade. É uma oportunidade para perdoar, para curar feridas e para reforçar os laços que nos unem.

Neste Natal, deixemo-nos tocar pela beleza da simplicidade e renovemos em nós a certeza de que o amor de Deus não se cansa. Que, ao participarmos da Eucaristia, reconheçamos: o mesmo Deus que veio há mais de dois mil anos continua vindo, silenciosamente, a cada celebração. E que, iluminados pela luz do Menino de Belém, sejamos no mundo sinais vivos de esperança e de paz.

Feliz e Santo Natal!