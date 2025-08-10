Adriana Negreiros

Paulo Sérgio Bessa Linhares é um antropólogo, doutor em sociologia, jornalista e professor cearense
Repórter com faro de pólvora e pesquisadora com sangue nos olhos. Nascida em São Paulo e criada em Fortaleza, Adriana escreve como quem desnuda e revela como quem filma. Em "Maria Bonita: sexo, violência e mulheres no cangaço" (2018), reconstruiu a figura de uma mulher que lutava. Em "A vida nunca mais será a mesma" (2021), escancarou o silêncio em torno do estupro no Brasil (e o que ela sofreu). Foi uma das primeiras a criticar a ingenuidade do marketing em torno de Janja, e denunciou a inconsistência das provas da cobertura contra Silvio Almeida. Escreve com coragem, disposta a expor o que muitos preferem varrer para debaixo do tapete.
