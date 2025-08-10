Historiador social, Durval Muniz é o homem que desinventou o Nordeste. Em "A Invenção do Nordeste e Outras Artes", mostrou como a região foi construída como um lugar subalterno pelo imaginário do Sudeste. A teoria parte da ideia de que o Nordeste é uma construção histórica, discursiva e simbólica, e não uma região natural, geográfica ou culturalmente homogênea. O "Nordeste" foi criado como uma identidade regional a partir do olhar do Sudeste, especialmente nos momentos de crise, para marcar um "outro" interno atrasado. Escreve com densidade e deboche. É o mais foucaultiano dos nordestinos. Suas aulas e livros são armas contra o preconceito — Durval é anzol e farol.