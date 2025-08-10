Cearense do Cariri, Jarid Arraes resgatou a literatura de cordel para falar de

feminismo negro, memória ancestral e subjetividade nordestina. Seu livro "Redemoinho em Dia Quente (2019)" tornou-se um clássico instantâneo da nova literatura brasileira. Ela é filha do cordel, mas também do slam, do afrofuturismo e das redes. Denuncia o racismo com poesia, expõe o machismo com beleza. Criou uma tradição crítica no feminino — e no plural. Não se curva a lógicas editoriais do Sudeste nem ao folclore tolo sobre o Nordeste. Faz de sua escrita um grito

e um abraço.