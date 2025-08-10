Jessé de Souza

Jessé é o sociólogo potiguar que virou pedra no sapato das elites. Com seu livro "A Elite do Atraso", Jessé desmontou a narrativa da cordialidade brasileira e colocou a elite da USP e da Faria Lima no divã. Ousou atacar Sérgio Buarque de Holanda, a Rede Globo e o discurso do mérito. Sua teoria do "homem de classe média vulgar" é um dos pontos centrais de sua crítica às elites e à ideologia dominante no Brasil. Apresentada com mais ênfase em livros como "A Classe Média no Espelho", essa teoria articula a ideia de que a classe média, longe de ser um vetor progressista, funciona como reprodutora do autoritarismo e do racismo. Tem sangue acadêmico e alma de agitador.