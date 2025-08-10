Paulo Sérgio Bessa Linhares é um antropólogo, doutor em sociologia, jornalista e professor cearense
Intelectual marxista, historiador e ensaísta pernambucano, Jones Manoel se tornou referência do debate público no Brasil contemporâneo. É o tipo de pensador que mistura Gramsci com rap, Lenin com Racionais MC's. Licenciado em história pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ganhou projeção no YouTube com vídeos incisivos e palavras afiadas. Leitor de autores malditos, se fez sozinho no ringue da internet, sem editora, sem "padrinhos acadêmicos", mas com uma voz que ecoa em favelas. Já foi chamado de radical e arrogante — e respondeu com Marx, Malcolm X e método. Escreve, fala e berra como quem sabe que o mundo não se muda com delicadeza. Assistam.
