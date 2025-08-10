Cronista dos afetos e narradora da beleza do cotidiano, Natércia Pontes escreve como quem observa a cidade de canto de olho. Cearense de Fortaleza, é autora do livro de contos de "Copacabana Dreams" (2012) e do romance "Os tais caquinhos (2021)", livros que comprovam que a literatura — e a vida — sobrevivem entre ruínas. Como nordestina escrevendo do eixo, não pede desculpas por ser periférica. Pelo contrário, bota para quebrar na caretice das panelas literárias de Sampa. Se a ironia, o escárnio e a contundência estão no sangue, Natércia herdou tudo de bom de seu pai e de sua mãe, Augusto Pontes e Cristina Pontes, geniais.