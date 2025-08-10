Crônica com verve, virilidade com sátira e paixão pela vida com invenção. Xico Sá é o homem que escreveu "Modos de Macho & Modinhas de Fêmea: a educação sentimental do homem" (2008) rindo da própria masculinidade. E o seu livro "Big Jato" mreceu um filme maldito de Claudio de Assis. Seu texto é caatinga e Camus, bar e Barthes. Foi do Cariri para São Paulo levando sotaque, ironia e uma elegância sincera, como cantaria Bel. É um tanto escanteado da grande mídia por não ser manso, por não ser isento, por não ser sudestino o suficiente. No jornalismo e na literatura, é um corpo meio estranho e exótico — e essencial.