Da crueldade e seus arredores

Certa vez, faz muitos anos, quando eu ainda era (ou tentava ser) um pequeno escritor de província, recebi um convite para participar de uma coletânea de contos com a temática pouco usual, tinha que ser um “conto cruel”.

Buscando nos arquivos, encontrei diversas histórias de assassinatos e violência outras, todos bem definidos e explícitos no objetivo pedido; mas como o organizador da antologia me dera um tempo bem elástico, quase um ano, pensei em fazer um novo texto, aproveitando para também me propor um desafio: que a temática sugerida não fosse tão obviamente cruel.

Deixando um texto já escrito reservado, caso não conseguisse finalizar a contento o meu desafio, parti lentamente para as etapas do desafio: os meses pensando e tentando escrever foram muitos, nada de aproveitável saia da cabeça já desanimada... Mas quando, em certa manhã, acordei de sonhos intranquilos, lá estava o continho quase pronto na ponta da caneta, agitado e angustiado para deslizar trêmulo nas páginas sujas da velha agenda.

Aparei as arestas, repetições, testei os sons em voz alta... cutuquei o bicho, que parecia sonolento, bêbado ou adormecido... Dei um “chá de espera” de uns três dias nas páginas já arrancadas, porém só no sétimo dia lembrei de abrir a gaveta e, pasmem!... O dinossauro ainda estava lá!

TARÂNTULA

“...ninguém dirige aquele

que Deus extravia!”

Raduan Nassar

A tarde passa devagarinho. Vou de novo ao portão, olho inutilmente a rua. Uma felicidade me invade, também vagarosa, sem alardes. Ele demorará ainda, conversando em algum boteco — as benditas partidas de damas na praça. Deito no sofá, saboreando cada segundo de sua ausência. De repente a ânsia, o aperreio de ver a noite chegando. Deslizo pela centésima vez até o jardim, volto para a rede estirada na varanda. Pego o telefone e ligo às amigas, destilo veneno a respeito dele; sua impertinência, o jeito rude ao falar comigo — contrasta com a delicadeza no trato com os estranhos. Recebo apoio, conselhos... quando sinto que já o estão quase odiando, retraio-me: concedo-lhe duas ou três qualidades. Me despeço triste.

Preparo o café, lavo com carinho sua xícara preferida — que ele também é metódico, repetitivo: come no mesmo canto da mesa faz séculos, o mesmo pigarreio quando acende o cigarro, os mesmos olhos perdidos na imensidão da janela — maldita indiferença a que estamos destinados na vastidão desta casa vazia.

Pego-me cantarolando uma musiquinha antiga, que já foi nossa um dia — quando nossos cheiros ainda agradavam, a pele ficando arrepiada, a outra utilidade da cama. A penumbra toma conta da casa, deixo-me vagar pelos quartos, diviso a porta da cozinha e ganho o quintal: no horizonte a primeira estrelinha. Escuto um ruído, apresso-me na intenção da entrada — mais um alarme falso dentre os muitos desta tarde-noite.

Mastigo devagarinho meus rancores, esmago o resto do cigarro na mão. Sento novamente no sofá, ligo a televisão, fecho a porta com raiva; desligo o aparelho — seu ruído não combina com nada neste instante. Finalmente o barulho no portão, o ranger de chaves característico; o arrastar medonho da sandália no carpete — levanto-me de repente, o coração aos pulos. Espero todo o seu ritual de chegada, os movimentos vagarosos.

Em seguida entrará na sala, reclamando da escuridão, e permaneceremos em silêncio pela noite adentro. O coração continua aos pulos, a respiração ofegante, tento disfarçar, enquanto o beijo, fecho a porta atrás de mim, retiro a chave e a coloco bem fundo no bolso do vestido.



