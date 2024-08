Venezuela: reconhecimento de Urrutia dificulta negociação

É comum quando se critica as fraudes na eleição da Venezuela, praticadas por Nicolás Maduro e sua corriola, ouvir o contra-argumento de que a oposição seria de “direita”, sem apego à democracia, ou “fascista”.

O que se discute não é a qualidade da oposição venezuelano, mesmo porque, ainda que se considere a contagem fraudulenta de votos pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), a metade dos eleitores venezuelanos rejeitou Maduro. Enquadrar a todos como de extrema direita ou “fascistas” seria erro crasso.

O real problema para a autocracia é que o veto a Maduro não se restringe mais à “oposição tradicional”, restrita às elites e à classe média. Espalhou-se para os segmentos mais pobres, que foram a base de sustentação do chavismo. Hoje, eles lutam para sobreviver, vão às ruas (ou às urnas) protestar, e veem parentes e amigos fugindo do país. São os setores empobrecidos os que mais sofrem com a repressão policial e com a crise econômica.

Os defensores da autocracia venezuelana estão mais próximos da nota do PT, que apoiou Maduro, do que da posição da diplomacia brasileira. Mesmo assim alguns dizem estar a favor da “cautela”, sustentada por Lula. Nisso estamos de acordo. O reparo que faço é que, ao longo do tempo, o governo brasileiro desenvolveu uma desnecessária relação íntima com a Venezuela, que poderia ter sido evitada, sem que as relações entre os dois países sofressem abalo. (Como escrevi no artigo Nota do PT é uma vergonha)

Para superar o impasse, governos do Brasil, México e Colômbia, buscavam mediar uma saída negociada, levando em conta que Maduro não abriria mão do poder — na remota possibilidade de fazê-lo — sem a garantia de que ele e seus aliados não seriam presos na calçada do Palácio de Miraflores.

Os Estados Unidos atalharam as negociações, reconhecendo o oposicionista González Urrutia como presidente. Todos sabem no que deu o último “autoproclamado”, Juan Guaidó. Agora, o resultado mais provável será a continuidade de Maduro no poder, com os EUA aumentando as sanções contra o país. Quem arcará com as consequência será o povo venezuelano, com mais repressão por parte do governo, e mais sofrimento devido ao bloqueio econômico americano.