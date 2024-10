Dissonância cognitiva explica o voto em André?

A Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que 79,5% de todos os trabalhadores no Ceará recebem, no máximo, até um salário mínimo por mês (2022). Situação parecida repete-se na capital Fortaleza.

Vejamos agora como foi o comportamento do eleitor, que deu maioria dos votos a André Fernandes (PL), levando-o ao segundo turno com Evandro Leitão (PT).

André venceu em 14 das 17 zonas eleitorais de Fortaleza. Segundo levantamento do O POVO, o candidato bolsonarista saiu-se melhor em praticamente toda a periferia.

A maior vantagem de André foi na zona periférica que reúne Ancuri, Cajazeiras, Barroso, Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Parque Santa Maria e Pedras, bairros populares, que muitos fortalezenses talvez não conheçam nem de nome. Nesses locais, André recebeu 42,57% dos votos e Evandro 31,07%.

Pode-se argumentar que a campanha de André convenceu esses setores de que o mandato dele, caso eleito, seria voltado para os setores mais vulneráveis da população.

No entanto, pesquisa do instituto Datafolha, contratada pelo O POVO, pediu para os eleitores associarem os candidatos a 12 atributos específicos. Os dois empataram (tecnicamente) em seis deles, mas o petista destacou-se em quatro e André em dois.

Ao responder quem, se eleito, defenderá os mais pobres, Leitão teve 47% das citações e André 39%. O mais preparado para cuidar da área da saúde: Evandro (45%), André (42%). Da educação: Evandro (46%), André (42%). Do transporte: Evandro (46%), André (41%). Nessas questões, que atingem diretamente os setores mais pobres, o petista teve melhor avaliação.

Além disso, Evandro foi considerado mais preparado para ser prefeito com 48% a 43%; mais experiente (64% a 28%) e mais trabalhador (45% a 38%). Sobre quem vai ser eleito, André fica com 52% e Evandro com 42%.

Se Evandro é visto como o mais preparado para governar, o que mais defende os pobres, e tem mais cuidado com as políticas públicas de saúde, transporte e educação, por que a maioria dos moradores da periferia vota em André?

Dissonância cognitiva?