Cai aprovação de Lula, mas ele venceria qualquer adversário em 2026

A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou para 49,8%, segundo pesquisa da Atlasintel divulgada na sexta-feira.

O levantamento tem outra má notícia para Lula: pela primeira vez o número de pessoas que o desaprovam é maior em relação às que aprovam: 47,8%. Durante o ano de 2024, apesar do decréscimo do apoio verificado a cada pesquisa, a aprovação era sempre maior que a desaprovação.

Um dado a ser destacado é que a reprovação é maior entre os brasileiros de renda baixa ou média, em comparação com os que ganham mais de R$ 10 mil por mês.

Considerando que a administração Lula dirige suas políticas aos setores mais vulneráveis, a pesquisa revela uma aparente contradição.

Observe-se que estudo recente da Tendências Consultoria verificou, pela primeira vez desde 2015, que a maioria dos brasileiros (50,1%) está na chamada “classe média”, com ganhos superiores a R$ 3.400 por mês. Esse crescimento da renda é consequência das políticas do governo Lula.

Além disso, todos os índices econômicos são positivos, incluindo a baixa taxa de desemprego. Frente a isso, surge a pergunta do porquê da alta desaprovação do governo?

Alguns analistas atribuem a queda à alta da inflação, principalmente dos alimentos. Outros afirmam que o PT perdeu a interlocução com suas bases. Mas prevalece o julgamento, inclusive entre entre petistas, que o governo “comunica-se mal” com a população.

Só lembrando que a “comunicação” é a culpada de sempre quando há desarranjos em qualquer governo. Em vez de se buscar a raiz do problema, culpa-se o alto-falante.

O fato é que não existe uma única causa para os desacertos governamentais.

Como escreve o professor Paulo Henrique Martins, no artigo “Sonhos e pesadelos do cidadão comum” (11/1/2025), não existe “relação direta entre o bom desempenho da economia e adesão política automática da opinião pública ao governo”. E que a expectativa do “cidadão comum” para “uma vida de qualidade”, depende de bens materiais, mas também de “bens simbólicos”.

A mais, contínua Martins, “a multiplicação de dispositivos de produção de verdades desorienta as massas e acentua os temores de uma vida com mais pesadelos do que sonhos”. Referência óbvia às redes sociais.

Voltando à pesquisa Atlasintel há uma boa notícia para Lula. O presidente lidera as intenções de votos para as eleições de 2016, contra todos os possíveis adversários.

O instituto aferiu duas possibilidades de primeiro turno e cinco de segundo Turno. Lula vence todos os oponentes, inclusive Jair Bolsonaro, se ele estiver no páreo.