Padre Fábio agiu como Golias, mas não havia Davi do outro lado

Foto: Divulgação Pianista cearense Rafael Maia é diretor musical dos shows do padre Fábio de Melo

Demorei um pouco para ler as notícias a respeito da confusão na qual está envolvido o padre Fábio de Melo, porque já deu até às tampas as “tretas” nas quais se metem algumas “personalidades” para reforçar o quanto se consideram poderosas.

Pensei que fosse mais uma refrega verbal, sem consequências. Porém, o episódio teve implicações sérias e, como sempre, a corda arrebentou para o lado mais fraco.

Como já é de conhecimento público, o padre Fábio alega ter sido destratado em uma cafeteria na cidade de Joinville (SC). Ele estava acompanhado de um grupo de amigos e, ao passar no caixa para fazer o pagamento de um pote de doce de leite, o preço estaria mais alto do que o anunciado na vitrine, daí decorreu o desentendimento.

Como todo bom “influencer”, o padre correu para contar o incidente em suas redes sociais, para abiscoitar mais “likes”, “curtidas”, “compartilhamentos”, ou seja, reforçar o “engajamento” a favor do herói cristão.

Após a primeira onda de repercussão, a cafeteria demitiu o gerente para evitar que o “post” do padre contaminasse a imagem da empresa. Ao portal Splash, o funcionário demitido disse estar “abalado e até com medo de sair à rua” devido à proporção que a história tomou. “Do nada, tem um país todo te massacrando, falando mal de você.”

Porém, e sempre tem um porém, ao lado de “interações” elogiosas ao padre, muita gente considerou exagerada a reação dele, expondo os funcionários da loja para os seus milhões de seguidores nas redes sociais.

O padre então gravou outro vídeo, com explicações, tornando a emenda pior do que o soneto.

Ele começa dizendo que “lamenta” a decisão da cafeteria em demitir o gerente, pois ele mereceria uma “segunda oportunidade”. Mas segue insistindo que ele teve razão na ocorrência, citando o Código de Defesa do Consumidor.

Ora, não é disso que se trata. O padre Fábio de Melo tem consciência do poder massacrante de suas palavras, mesmo ditas com aparente calma. Ainda assim agiu como um Golias, sabendo que do outro lado não estava o Davi bíblico, protegido por Deus, mas um cidadão comum, lutando pelo pão de cada dia. Foi uma luta desigual, portanto injusta.

Não se descarta a possibilidade de o gerente ter dito alguma palavra indevida durante o desentendimento. Mas o padre devia ter ouvido o seu conselho: todo mundo merece uma segunda chance. E um cristão deveria ser o primeiro a dar o exemplo, antes de levar o caso ao tribunal das redes sociais. Jesus fez assim com a mulher adúltera, crime gravíssimo em sua época, cuja pena era a lapidação.

“Hipócrita”, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão.” (Mateus 7:5)