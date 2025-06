Desaprovação é alta, mas Lula continua competitivo

Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O que vale é a versão, o fato é secundário. Em política sempre funcionou assim, mas com o surgimento das redes sociais, essa máxima atingiu o paroxismo. Como se usa dizer agora, prevalece quem elabora a melhor “narrativa”.

E é cada vez mais fácil — para quem domina o uso das redes e padece da falta de escrúpulos — emplacar um “fato alternativo”, que prescinde da realidade.

Chega, portanto, às raias da inutilidade o discurso petista, querendo dividir a fraude dos descontos no INSS com presidentes anteriores, quando já “pegou” a percepção de que a responsabilidade cabe exclusivamente ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Do mesmo modo que tornou-se “verdade” que um ajuste burocrático no sistema pix seria usado pelo governo para “perseguir” pequenos empreendedores, quando o objetivo era aumentar a regulação dos bancos digitais.

Esses eventos refletiram-se pesadamente na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, levando o governo às cordas.

Levantamentos recentes confirmam o aumento da desaprovação da administração Lula, como a do instituto Datafolha, divulgada em 12 de junho.

A pesquisa é interessante, ao mostrar que, passada a crise do pix, a queda da aprovação estancou-se, em abril. Mas a desaprovação voltou a subir em junho, quando o governo foi atingido em cheio com a fraude dos descontos no contracheque dos aposentados e pensionistas do INSS.

A situação do governo Lula está assim:

desaprovação 40%; aprovação 28%.

Mas, segundo o Datafolha, Lula ainda lidera as intenções de voto para a eleição presidencial do próximo ano, considerando-se o primeiro turno. Nas simulações apresentadas, ele fica à frente de seus adversários, inclusive disputando contra Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

Quanto ao segundo turno, se a disputa fosse com Bolsonaro, a pesquisa aponta empate técnico, com 45% para Bolsonaro e 44% para Lula.

Na disputa com Tarcísio, o presidente ficaria com 42% e o governador de São Paulo com 43%,

Com Michele Bolsonaro, ela teria 42% e Lula 46%.

Observa-se um descolamento mostrando que, mesmo mal avaliado, o presidente continua um candidato competitivo. Como o jogo ainda está sendo jogado, é difícil qualquer previsão.