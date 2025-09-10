Bolsonaristas abraçam a bandeira dos EUA

Plínio Bortolotti integra do Conselho Editorial do O POVO e participa de sua equipe de editorialistas. Mantém esta coluna, é comentarista e debatedor na rádio O POVO/CBN. Também coordenada curso Novos Talentos, de treinamento em Jornalismo. Foi ombudsman do jornal por três mandatos (2005/2007). Pós-graduado (especialização) em Teoria da Comunicação e da Imagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
A extrema direita humilhou o Brasil na avenida Paulista. Os "patriotas", mais de 200 anos após a independência, querem que o Brasil volte a ser colônia, desta vez dos Estados Unidos
“Em um aceno ao presidente Trump, o movimento nacionalista do Brasil adotou as estrelas e listras. Agora, uma bandeira pode ser o foco de uma investigação envolvendo a NFLL."
Assim começa a reportagem publicada no jornal americano The New York Times (9/9/25) a respeito da gigantesca bandeira dos Estados Unidos desfraldada na manifestação bolsonarista no Sete de Setembro, dia que marca a independência do Brasil.
“Um novo símbolo da direita brasileira: a bandeira americana” é o título da reportagem, assinada pelo jornalista Jack Nicas.
Assim, os “patriotas” acharam por bem clamar por uma intervenção estrangeira justamente quando se comemora a data em que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal.
Ficou tão feia a situação que o organizador do ato, Silas Malafaia, considerou um “absurdo” o que aconteceu.
Afirmou que nas próximas manifestações a bandeira americana seria probidade (e a liberdade de expressão, pastor?). E acrescentou, em entrevista ao portal Metrópoles, desconfiar que a iniciativa teria sido da “esquerda infiltrada” (mentir é pecado, pastor).
A lembrar que o chefe de Malafaia, Jair Bolsonaro, já bateu continência para a bandeira do Tio Sam.
Sobre a “desconfiança” de que teria sido a esquerda a introduzir apoteoticamente o símbolo americano na passeata, seria preciso conhecer os destemidos “esquerdistas” com coragem para enfrentar a gangue fanatizada.
Além disso, os líderes do PT e do PSB pediram à PF para investigar o uso da bandeira americana na manifestação bolsonarista. Suspeita-se que foi a mesma utilizada durante um jogo no Brasil da NFL, a liga de futebol americano. Segundo os deputados, a Constituição proíbe a vinculação de partidos políticos a governos ou entidades estrangeiras.
O jornalista ainda cita um protesto na Coreia do Sul, onde a bandeira dos EUA foi agitada contra suposta fraude em eleições. Ou seja, a bandeira do Tio Sam é o mais novo símbolo da extrema direita, mundialmente.
A verdade é que os bolsonaristas humilharam a pátria na avenida Paulista. Eles querem que o Brasil, mais de 200 anos após a independência, volte a ser colônia, agora, dos Estados Unidos.
