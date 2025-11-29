Há risco de fuga do dono do banco Master?

Foto: Banco Master/Divulgação ￼DANIEL Vorcaro, dono do banco, foi preso



A desembargadora Solange Salgado da Silva (TRF 1) revogou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do banco Master, e de outros quatro detidos na operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF). Como se sabe, Vorcaro é acusado de uma fraude que pode chegar a R$ 12 bilhões, prejudicando investidores e instituições previdenciárias de pelo menos 18 estados e municípios, impactando dezenas de milhares de aposentados e pensionistas do serviço público.

A decisão da Justiça afastou o risco de fuga, estabelecendo medidas cautelares, como retenção dos passaportes e obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica.

Ocorre que o dono Master deve ter muitos milhões espalhados por paraísos fiscais — e uma frota particular com três aeronaves. Não será uma tornozeleira eletrônica que o impedirá de fugir. Ainda lembrando que ele, caso pense em evadir-se, vai usar um método mais sofisticado do que “meter o ferro quente” no aparelho localizador.

Se o beneficiado da soltura fosse um jovem preto, preso portando uma trouxinha de maconha, certamente os nícolas da vida estariam gritando o famoso jargão de “a polícia prende e a Justiça solta”.

Ocorre que o ex-banqueiro parece dispor de fácil trânsito no meio político. Uma falcatrua de tamanha proporção nunca seria possível fosse Vorcaro um franco atirador, sem conexão alguma nos meios políticos e entre as altas rodas da elite endinheirada.

E é preciso que a Polícia Federal faça as devidas verificações sem se importar com a acusação de que estava agindo “politicamente”. Como dizem os defensores da prisão indiscriminada para a arraia miúda, atentar contra a lei é uma escolha. Que os criminosos de colarinho branco (como se chamava antigamente) arquem com as consequências dos seusatos criminosos.

A propósito, conta o padre António Vieira, no “Sermão do bom ladrão”, que levaram à presença de Alexandre Magno — que navegava com uma poderosa armada para conquistar a Índia — um pirata que andava roubando os pescadores. Alexandre repreendeu-o severamente, mas o ladrão era atrevido, respondendo ao imperador:

— "Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca sou ladrão, e vós porque roubais em uma armada, sois imperador?"

— Concluiu Vieira: "Assim é. O roubar pouco é culpa , o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco pode fazer piratas, o roubar com muito, Alexandres".

O sermão foi escrito há 370 anos, em 1655, mais atual do que nunca.