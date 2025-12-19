Sóstenes é perseguido por guardar uns trocados em casa

Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados ￼LÍDER do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante





A perseguição política anda tão grande no Brasil que um cidadão inocente não pode nem guardar uns trocados em casa para fazer a feira sem ser incomodado pela Polícia Federal.

Em resumo, essa é a “narrativa” que o líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante, sustentou, na cara-dura, para justificar a montanha de dinheiro, cerca de R$ 400 milhões, encontrada na casa dele.



Sóstenes não explicou (poderia?) por que, em uma época de Pix e de transferências bancárias automáticas, ele recebeu em suposto pagamento pela suposta venda de uma casa, um pacote de dinheiro vivo. São simplesmente quatro mil notas de 100 reais, devidamente amarradas e ensacadas. Qual o problema?

Perguntado por que não depositou logo o dinheiro, alegou estar muito ocupado e, por um “lapso”, esqueceu de depositar a quantia milionária. Feliz de quem pode ter um lapso de tamanha envergadura. Um ser humano normal, ganhando R$ 1.621 por mês (salário mínimo), precisaria trabalhar duas décadas (sem gastar um centavo) para auferir tal valor.



Sobre os documentos que comprovariam a estranha transação, Sóstenes disse que apresentaria apenas no processo, por orientação de advogados.

Então tá. Não levemos em conta que já caiu o sigilo do processo.

Os velhos chavões:

“Não tenho nada a temer”.

“Quem não deve, não teme”.

Foram repetidos por agoniado Sóstenes, o que só depõe contra ele.

Mas, o que se pede ao deputado é somente que ele se abstenha de ofender a inteligência alheia.