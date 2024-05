Rachel Gomes: Na casa da minha mãe

Foto: FERNANDA BARROS Rachel Gomes além de colunista é apresentadora do Mamy Cast e O POVO NEWS

Na casa da minha mãe (que também é do meu pai rs, mas que sempre será conhecida como a “casa da Mamae”) eu encontro com a Rachel de uns anos atrás, quando as responsabilidades não pesavam tanto e eu não sabia quanto custava comprar um melão premium no supermercado.



Eu não sabia porque de fato não precisava saber. O mercantil era feito e os armários eram preenchidos sem que eu precisasse perceber. Imagina o luxo que é não precisar perceber que o mercantil havia sido feito.

Outra coisa que eu não sabia (e não precisava saber): o contato do entregador de água (que hoje é um dos contatos favoritos pela frequência no meu celular). Cá entre nós: como água acaba rápido em uma casa com 5 pessoas rsrs.

Na casa da minha mãe eu encontro meu quarto de 20 e poucos anos sempre lá: me convidando a mergulhar nesse arcabouço de nostalgia. Os quadros que eu mandei fazer na gráfica (porque era mais barato e era o que uma bolsista da faculdade podia pagar).

Os armários reformados também eu incrementei, mas só quando consegui um estágio no final da faculdade rs. Tudo me lembra quem eu sou, de onde eu vim, o que me fez chegar até aqui. Na casa da minha mãe eu era feliz e sabia. Mas isso não significa que ter minha casa hoje, a dez quilômetros da dela, seja algo ruim.

Só que hoje, diferente daquela época, eu sou o colo principal (que por vezes também precisa de colo). E é lá que ele pode ser encontrado. Na casa da minha mãe, eu posso ser um pouco filha e me aquece o peito saber que isso não vai mudar.

Meu endereço principal mudou, mas o melhor de tudo é poder abraçar esse passado recente pegando a BR 116.