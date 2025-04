Bobbie Goods: muito além de pintar livrinhos coloridos

Foto: Laura Correira/Acervo Pessoal Pinturas Bobbie Goods de Laura Correira

Os livros preenchidos com desenhos fofinhos em preto e branco, de cenas comuns e paisagens da natureza prontos para receberem as mais diversas cores parecem mesmo ter conquistado crianças, jovens e adultos. A verdade é que essas gerações descobriram em uma simples atividade um hobby relaxante capaz de trabalhar habilidades como foco e concetração, motricidade fina, alem de outros benefícios.

Os livrinhos "Bobbie Goods", como são chamados os primeiros exemplares dessa atividade que virou moda primeiramente nos EUA, em 2021, a partir da arte da ilustradora Abbie Gouveia, viralizaram. Hoje, outras opções semelhantes ao projeto ganharam espaço nas prateleiras, dando espaço para outras marcas crescerem, democratizando o mercado na área.

Abbie explica que seu trabalho é um reflexo do amor pela natureza, empatia pelo próximo, e uma "reconfortante nostalgia". Para mim, a palavra "conforto" se encaixa perfeitamente nessa atividade. A experiência de sentar com seu livrinho, abrir sua bolsa de canetinhas e mergulhar no preenchimento dos desenhos, de preferência junto com seus filhos, pode ser facilmente traduzida por conforto e tranquilidade, além de fortalecer a conexão entre pais e filhos. Por aqui, pintamos as três: eu, Serena, e Martina.

Em entrevista à coluna, a neuropsicóloga Tamara Maia enumera os benefícios para além da brincadeira: “Nós temos o despertar da criatividade, onde a criança vai conseguir expressar aquilo que está na imaginação, combinando cores e formas. Isso é excelente. Há também o estímulo ao potencial cognitivo da criança, onde ela vai trabalhar a concentração e a atenção dela”.

Tamara também enfatiza como os livrinhos trabalham a paciência dos pequenos: “a criança aprende que existe um processo ali envolvido, com começo, meio e fim, onde para ser concluído de forma bem elaborada, precisamos ter paciência e planejamento durante o processo”.