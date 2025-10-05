A Capital Cearense dos Quadrinhos: Pacoti

Pacoti, a "Capital Cearense dos Quadrinhos", em 2025, recebeu, entre os dias 2 a 4 de outubro, a terceira edição da Mostra Sesc HQ.

Como nas edições anteriores, a equipe técnica do Sesc preparou uma série de atividades para o público presente. Entre elas: lançamento de livros, palestras (com a participação de Paulo Monteiro, responsável pelo Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, em Portugal), oficinas (quadrinhos em sala de aula, desenho para quadrinhos, zine, roteiro para histórias em quadrinhos e desenho de personagens de mangá), feira de quadrinhos (Reboot Comics, editoras Avoante e Riso), teatro de bonecos (Grupo Formosura de Teatro, Bricoleiros e Companhia de Teatro Epidemia de Bonecos), apresentações musicais (Escola de Música de Guaramiranga, Escola de Artes BCA de Pacoti, banda Dona Zefinha, Batuta Nordestina e DJ Ada Porã), oficina de brinquedos ópticos (J. Cambé), disponibilização do serviço da Biblioteca Móvel do Sesc e a Exposição do Mendez (1907-1996), cartunista e caricaturista cearense de grande renome nacional.

A Mostra, desde sua primeira edição, lança a coleção DISCOnversando, álbuns em referência a LPs de artistas cearenses, adaptando as suas faixas em formato de HQs. Foram agraciados: "Além das Frentes", de Eugênio Leandro, "Avallon", de Abidoral Jamacaru, e, este ano, "Retrato", de Luiz Fidelis. O artista, que é um dos maiores compositores e intérpretes de forró da atualidade, esteve na Mostra e apresentou-se no "Concerto Desenhado", show musical no qual as HQs criadas para o álbum são projetadas em grandes telões de LED durante a apresentação. A maioria dos quadrinistas (desenhistas, roteiristas, coloristas) que participaram do álbum também se apresentaram durantes esses dias, falando sobre a sua carreira e o seu processo criativo.

Além das esculturas gigantes e coloridas de "Reco-Reco, Bolão e Azeitona", personagens do quadrinista cearense Luiz Sá (1907-1979), desenvolvidas por Dim Brinquedim para receber os moradores e visitantes de Pacoti ao lado do arco de Nossa Senhora de Fátima, o município recebeu a do "Jumento Wanderley", criação do quadrinista J.J. Marreiro.

Dez anos depois da criação da sua primeira sede, O Ecomuseu de Pacoti, parceiro do Sesc na Mostra, sob a direção do historiador Levi Jucá, recebe uma nova sede, conseguindo o grande feito de conservação e preservação do patrimônio arquitetônico da cidade, ao transformar a antiga sede da Delegacia e Cadeia Pública de Pacoti em um riquíssimo equipamento cultural, no qual, entre outros, receberá o acervo de Mário Mendez.

Desde a sua segunda edição, a Mostra reconhece, por meio do Troféu Luiz Sá, profissionais que têm relevância na história dos quadrinhos cearenses. Este ano, a comenda foi entregue com toda justiça ao quadrinista e professor Daniel Brandão, fundador em Fortaleza do Estúdio Daniel Brandão, escola de desenho, quadrinhos, mangá e outras artes gráficas que, há 23 anos, promove a Nona Arte e forma não apenas quadrinistas, mas desenhistas e profissionais de artes visuais.

Por tudo isso e muito mais que sabemos vir por aí, a arte dos quadrinhos no Ceará está em festa. Parabéns ao Sesc, nas pessoas de Luiz Gastão, Henrique Javi, Alemberg Quindins e Sofia Dantas. Vivas a Nona Arte e a Mostra Sesc HQ de Pacoti!



