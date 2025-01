Ataque às mulheres se torna rentável nas redes sociais

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Levantamento aponta produção de conteúdos que atacam mulheres a partir de perspectivas que levam ao desprezo e à desvalorização feminina

Nos últimos dias tenho lido alguns artigos e reportagens que sinalizam como os discursos de ódio são rentáveis na internet. A reportagem da BBC “Como provocar raiva nos outros nas redes sociais virou negócio lucrativo” traz vários exemplos de personagens que descobriram o filão milionário. Criadores e produtores de conteúdo investem no poder das “iscas de ódio”. É certeza o engajamento.

Este mês está sendo divulgado o relatório do Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero nas Plataformas Digitais, produzido pelo Net Lab (Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Ministério das Mulheres. O resultado confirma: atacar mulheres é rentável no You Tube, monetiza e expande canais na plataforma.

O levantamento feito pelo Net Lab chegou a 76,3 mil vídeos produzidos por mais de 7 mil canais. Cerca de 690 canais compuseram o corpus da pesquisa para análise do conteúdo. Desses, 137 divulgam quase que exclusivamente conteúdos misóginos com vídeos que atacam mulheres a partir de perspectivas que levam ao desprezo e à desvalorização feminina, com 3,9 bilhões de visualizações.

Além de detectar canais e analisar conteúdos que desprezam mulheres, a pesquisa do Net Lab/UFRJ investigou os métodos de monetização desses canais que, além de publicidade, também lançam mão de doações, conteúdos pagos ao vivo e consultorias. De acordo com o levantamento, as principais ideias disseminadas por esses canais consideram as mulheres “inimigas, oportunistas, parasitas emocionais dos homens” e, por isso, precisam ser contidas pela “dominação” masculina.

O principal alvo são mulheres com qualquer atuação pública: políticas, jornalistas, artistas, influenciadoras digitais, atletas, pesquisadoras. O Laboratório detectou pelo menos três principais grupos produtores de conteúdo que atacam mulheres.

Na chamada “machosfera”, uma das vozes mais estridentes vêm dos Red Pill. Eles exaltam o ser macho dominante e focam na aparência das mulheres segundo um tal Valor Sexual de Mercado. Costumam fazer vídeos depreciando a imagem feminina e usando, em escala, a teoria de que as mulheres vão dominar o mundo caso os homens não as façam parar.

Há também o grupo identificado como MGTOW (sigla para Homens seguindo seu próprio caminho, em inglês), que desprezam as mulheres e se recusam a se relacionar com qualquer uma delas. E, ainda, o Pick Up Artists (“artistas da pegação” ou da conquista), que dá dicas de como pegar mulheres. A aceitação e o status nesse grupo vão para os predadores. O Lab detectou também os celibatários que responsabilizam as mulheres pela sua pouca atividade sexual.

O YouTube é a segunda maior plataforma vista no mundo. Só perde para o Google. Quando a Meta retira – primeiro, nos Estados Unidos, mas ninguém sabe o virá depois – qualquer mediação no quesito gênero, imigração e política, dá para imaginar que o que já é péssimo, tende a ficar impensável.

A ganância por dinheiro - das plataformas e dos usuários - aliada às IAs que produzem toda sorte de vídeo a um comando de voz tornará as redes sociais um espaço de terror. E o que dizer de nós as mulheres que já somos personagens desse mundo distópico.

