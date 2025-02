Quem estava no poder quando Bianca Censori ficou nua no Grammy?

Foto: FRAZER HARRISON /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP Bianca Censori, esposa de Kanye West

O relato bíblico de Ester, a rainha judia do reino da Pérsia, começa com a queda de Vasti, a monarca que se recusou a atender o chamado do rei Assuero para se apresentar em um dos seus banquetes. O rei persa, conhecido na história como Xerxes, promovia uma de suas festas para entreter e embriagar príncipes e oficiais das províncias que estavam sob seu poder. Após dias de vadiagem real, o rei mandou buscar a rainha e que a trouxessem vestida apenas com a coroa para fazer ver a todos sua rara beleza.

Vasti rebelou-se, despachou os sete servos do rei incumbidos de levá-la bela e nua com um solene não. Historiadores da antiguidade afirmam que Vasti pôs a vida em risco com tal decisão. Não era comum uma negativa dessas, ainda mais quando a ordem partia do imperador e era pública. O rei vexou-se. Chamou uma reunião de emergência. Era preciso conter tal desobediência.

Um dos assessores reais alertou que se nada fosse feito, a notícia se espalharia e em pouco tempo mulher nenhuma obedeceria aos maridos nos quatro cantos da Pérsia. Xerxes destituiu Vasti do trono, convocou um concurso para a escolha da nova rainha e fez circular uma lei que nenhuma esposa poderia negar-se a atender uma ordem do marido em todas as 127 províncias que formavam seu reino.

Um corpo feminino nu é sinônimo de poder. Resta saber a quem pertence tal honra. Esta semana, a mulher do rapper Kanye West, Bianca Censori deixou cair um casaco preto tão logo os fotógrafos se posicionaram no tapete vermelho do Grammy.

A performance começa com ela de costas deixando-se ver vestida de naked dress, uma espécie de vestido translúcido. Bastou. Sem nenhum sorriso e aparentemente cumprindo as ordens do marido, Censori, arquiteta e modelo, exibiu-se diante das câmeras. De acordo com os entendidos na matéria, a moça cumpria uma mera performance do rapper. Ela seria apenas “o corpo nu”. Sem nenhuma subjetividade, um corpo a serviço do desejo do outro.

Bianca Censori está acostumada a sair apenas de meia-calça nude pelas ruas de Nova York, acompanhada pelo marido. Pouca ou nenhuma roupa, para ela não é novidade. Ver as transparências das mulheres famosas nas festas com tapetes vermelhos é a coisa mais comum do mundo. Qual a nota dissonante então? Tudo indica que pesou o fato de Bianca não posar sozinha, esbanjando sorrisos, livre, jogando o casaco de lado e impondo seu corpo sem reservas.

O rei Xerxes contemporâneo parece ter dado uma ordem e a Vasti do século XXI disse sim. A notícia foi sabida no mesmo dia e na mesma hora e pela fortuna crítica do evento, já há até um temor de que os maridos passem a exigir corpos nus das esposas nas festas. (Isso é uma ironia, para quem, numa leitura rápida, deixou passar o sentido da frase).

Também li que o corpo nu de Bianca no Grammy cumpre roteiro econômico do rapper que já ganhou o Grammy 24 vezes e foi estilista de marcas famosas como Adidas, Nike, Louis Vuitton e Balenciaga. Ou seja, ele sabe como tudo funciona por dentro e por fora dos eventos da moda e da música. Kanye West conhece as regras, mas parece ter escondido o jogo. O visível foi apenas um corpo nu. Vasti faz mais sentido, para mim, do que a Bianca.