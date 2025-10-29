O que pode uma escola?

Emocionada, Maria representava todas as mulheres que estudaram no Liceu, além daquelas que, antes dela, ampliaram os territórios do conhecimento e da participação social. Talvez por tudo isso, sua voz tenha ressoado tão longe.



Uma escola pode muito. No dia da festa dos 180 anos do Liceu do Ceará, pude ver isso bem ali, na minha frente, enquanto ouvia o discurso da aluna ilustre presente, a ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza Fontenele. Maria falou durante a solenidade sobre suas experiências enquanto estudante do Liceu, quando chegou de Quixadá a Fortaleza. A força da voz e a memória afiada ecoavam longe.



A noite caprichou naquela sexta-feira. O vento corria solto pelo pátio interno do casarão, como descobri que é chamado o prédio que abriga o Liceu. A escadaria do pátio vestida de vermelho recebeu a banda do colégio, abriu caminho para as autoridades inaugurarem a placa, recebeu a comunidade liceísta para as fotos. Uma das professoras presentes disse que aquela era a 40ª festa de aniversário do Liceu que ela participava. Uma vida.



Uma vida também foi a de Maria enquanto estava no Liceu. Tudo indica que aprendera ali algo que a transtornou em Maria das Lutas. O que ela contou, numa mistura de emoção e saudade, eu ouvi sobre como uma escola pode marcar uma pessoa para sempre. Como uma escola pode ensinar sobre a coletividade, o interesse social, a capacidade de não apenas ver o que acontece em seu redor, mas a de sentir e se envolver.



Também pensei em como os processos educacionais parecem ter se desviado completamente do coletivo e se restringido apenas ao indivíduo e ao seu sucesso pessoal que terá de vir, aos trancos e barrancos, ilhando cada vez mais crianças, adolescentes e jovens em planejamentos que tem como objetivo apenas a restituição do investimento educacional. A escola, de um modo em geral, se transformou apenas numa etapa de construção de projetos individuais.



O vento daquela noite me trouxe ainda a visão das listas infindáveis de homens que passaram pelo Liceu. Nessas listas, via de regra não aparecem muitas mulheres mesmo depois que a escola passou a recebê-las. É certo que as mulheres são sempre deixadas de lado na história.

Aqui no Ceará, faz pouco tempo que elas estão surgindo e ocupando esses espaços reconhecidos pela nossa memória social. Enquanto Maria falava, lembrei-me de ouvir o jornalista e crítico José Ramos Tinhorão, em Fortaleza, no Museu do Ceará, contar da sua surpresa ao perceber a assimetria existente entre a força intelectual do Ceará e as condições econômicas e adversas do Estado.



