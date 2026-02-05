Bethânia, Tânia Maria e a beleza de não saber

Caetano Veloso assistia desenho animado com o neto Benjamim quando foi interrompido pela esposa, Paula Lavigne, com uma informação quentíssima: acabara de ganhar um Grammy. "Pois é, bacana, né?", reagiu o artista cujo disco gravado ao lado da irmã, Maria Bethânia, saiu vitorioso em uma das maiores honrarias do showbiz mundial na categoria Melhor Álbum de Música Global.

Tranquilo com o neto estava e tranquilo Caê permaneceu. Partiu de Paula a ideia de ligar para Bethânia e compartilhar a informação. A baiana demonstrou alegria com o prêmio e logo explicou diante da surpresa: "Eu nem sabia que horas era (a cerimônia do Grammy)".

No vídeo publicado nas redes sociais, os filhos de Dona Canô não expressaram desdém pela premiação internacional, pelo contrário, eles se entusiasmaram, mas a naturalidade deles - que destoa da ansiedade que poderia cercar esse momento - é curiosa e repercutiu bastante.

Claro que, para medalhões como os dois, o peso de uma honraria é diferente do que para um artista iniciante, por exemplo. Então, não necessariamente seria motivo para extrema euforia. O ponto aqui é como essa cena simples, mas simbólica, vai na contramão do "Efeito Fomo", sigla para Fear of Missing Out ("medo de ficar de fora"). Coletivamente estamos todos hiperestimulados, com um alerta frequente de que precisamos dar conta de tudo, mas tem uma beleza em simplesmente não saber.

Não à toa, a atriz Tânia Maria é um fenômeno (nas telas, nas redes e na publicidade). Intérprete da carismática Dona Sebastiana no filme "O Agente Secreto", a costureira potiguar de 78 anos está neste momento no holofote pelas indicações do longa-metragem ao Oscar - mas definitivamente não parece deslumbrada com tudo isso.

Tânia viralizou ao revelar que sequer conhecia a fama do protagonista Wagner Moura. Quando cotada nas pré-listas para Atriz Coadjuvante, ela foi franca: "Não sei nem o que é o Oscar, mas fiquei contente demais só de ter meu nome na lista". Divertida e sincera, ela tem conquistado mais e mais fãs justamente por isso.

Esses momentos de Tânia Maria, Caetano e Bethânia ganharam olhares pelo desprendimento (que, claro, tem vários recortes, o etário e o de acesso, sobretudo), mas que deu para muita gente o gostinho de "tempos mais simples", quando não fazia parte da nossa rotina essa hiperconexão que muito informa, mas também sobrecarrega.

Ver esse trio ser reconhecido sem grandes arroubos é como relembrar que é possível não sentir a necessidade de estar reverberando tudo nas redes sociais ou com todo e qualquer tema na ponta da língua. Não saber sobre tudo que está rolando tem o charme de nos permitir olhar para onde queremos, sem pressa e sem um compromisso autoimposto. Às vezes, ajuda observar o entorno e só esboçar: "Pois é, bacana, né?



