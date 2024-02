Como se tornar um profissional do vinho

Foto: Cleber Brauner/ Divulgação O colunista participando do concurso nacional de Melhor Sommelier

Há quem sonhe quando jovem em ser perito criminal, médico ou jogador de futebol, ter a profissão dos sonhos entre tantos é uma busca muito estimulante. Estudar, se dedicar, praticar até se sentir pronto para atuar. E, necessariamente, depois, em outro momento da vida, usufruir de viagens, comer e beber delícias, experimentar novas culturas. Mas já imaginaram a possibilidade de viver disso?

Ter a missão de provar coisas novas, apresentar vinhos, harmonizando com comidas diversas pode ser a primeira opção, ou quem sabe uma segunda que ultrapasse a barreira do sonho e se torne realidade? É mais que uma profissão, é estilo de vida.

Algumas pessoas crescem dentro dos restaurantes, ao vivenciar sua rotina, em hotéis, vinícolas, subindo degraus de cumim, garçom até estar pronto para, em algum momento, desenvolver o ofício de servir vinhos, conduzir experiências. Outras pessoas começaram com o primeiro sonho de profissão, mas se descobriram completamente nessa nova função.

E o começo de tudo é sempre pelo estudo, para os que vão assumir o ofício ou quem, simplesmente, quer crescer culturalmente, é necessário uma dedicação aos estudos que certamente é bem mais prazeroso que em tantas outras áreas da vida. Aprender sobre vinhos é provar as várias coisas boas que o mundo tem a oferecer. Lógico que muitas vezes a vida não é tão romântica como a apresentada acima, mas a verdade é que trabalhar para proporcionar alegrias é sempre um bom incentivo para levantar da cama na segunda-feira. E vocês sabem o que se estuda para ser um sommelier?

Quantas áreas de estudo pode ter um profissional do vinho?

A história das civilizações e regiões como Borgonha ou Douro, fisiologia das vinhas e características de cada espécie de uva, compreender a Merlot ou Chardonnay, a geografia dos lugares que produzem, como Bordeaux ou Napa Valley, os processos de produção dos diversos tipos de vinhos, como identificar qualidade na taça degustando os diversos vinhos do mundo e finalizando todos os conceitos com a prática de como servir os diferentes estilos e proporcionar a melhor experiência com a alimentação. E não só profissionais estudam vinhos, hoje em dia muitas pessoas fazem cursos de Sommelier para aprender sobre cultura e se destacar na hora de chamar amigos para uma noitada de degustação e brindes.

Curso de Sommelier Profissional ABS-CE em Fortaleza

Se você quer dar o passo inicial de uma nova carreira ou simplesmente aprender conceitos que vão mudar as suas viagens, compras, e até a forma de sentir a alimentação, um curso de sommelier é fundamental. Estão abertas as inscrições para o Curso de Sommeliers da Associação Brasileira de Sommeliers em Fortaleza, com professores de diversos lugares do Brasil, referências em todas as áreas de formação da profissão. Difundindo a cultura do vinho e outras bebidas desde aulas de degustação de vinhos, dos mais de 120 vinhos e diversas outras bebidas que serão provados no curso, até sobre as principais regiões produtoras do mundo. São 8 meses em aulas teóricas, online e 4 encontros presenciais para as atividades práticas e degustações, aos finais de semana.