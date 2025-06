Adega milionária:os rótulos por trás do viral

Foto: Dom Pérignon/Divulgação Dom Pérignon Vintage 2015

Nos últimos dias, numa dessas polêmicas de redes sociais, viralizou um vídeo no qual um famoso advogado apresenta sua adega, supostamente para um amigo.

Nos takes, esse personagem público vai sinalizando os rótulos que conserva em casa e, logo após a repercussão, já começaram a surgir valores contabilizando o quanto ele acumulou ali em vinhos de altíssimo valor agregado.

Depois de receber esse vídeo de mais de uma dezena de amigos, eu decidi rever alguns rótulos e contar um pouco sobre as suas histórias e o motivo de serem tão cobiçados.

Para amantes dos vinhos, esse vídeo é sempre um mar de curiosidades, afinal, o que faz um vinho ganhar esse status e ter seu valor catapultado a patamares distintos tem muito a ver com a sua exclusividade, o ponto crucial é a produção limitada, onde toda a produção daquela parcela limitada de vinhedo tem que ser apreciada pelo mundo todo. A disputa gera um aumento do valor pela simples lei da oferta e procura.

Champagne Louis Roederer Cristal

Um dos mais ressaltados, não por ser o mais valioso, mas pela imponência do rótulo e quantidade de garrafas, o Champagne Louis Roederer Cristal é um vintage, como se chamam espumantes produzidos somente em anos especiais. Originário em 1876, sob encomenda do Czar russo Alexandre II, que pediu a maison que reservasse as melhores safras de seus Champagnes, é envasado em garrafas de "cristal", o que o distingue mais ainda das outras, pois os champagnes são sempre envasados em garrafas escuras para evitar os danos da exposição à luz. Uma garrafa custa em média R$ 5 mil.





Domaine de la Romanée-Conti

Um dos grandes objetos de desejo dos aficionados por vinhos, de uma produção de menos de 2 ha na Borgonha, esse produtor tem suas vinhas sendo passadas por muitas mãos. Veio de famílias reais o seu nome comercial, Conti. Após várias negociações, hoje a propriedade mítica é administrada pela sociedade De Villaine e Leroy. No vídeo constam algo em torno de 50 garrafas, cujo valor comercial em média gira os R$50 mil. Só nessa estante teriam R$2,5 milhões em vinhos.





Vinhos Gran Cru de Bordeaux

Essa classificação não apresenta rótulos específicos no vídeo, mas existem Grand Cru de Bordeaux que chegam facilmente a R$30 mil, como os Premier Grand Cru Classé do Médoc. Em algumas safras mais específicas, como a de 1982, chegam a centenas de milhares de reais. E alguns foram mencionados como o Margaux e o Mouton Rothschild.





Garrafas de outros formatos

No momento que ele passeia pela adega, topa em uma mesa com garrafas de outros formatos, algumas magnum, que são garrafas de 1,5 L, outras de 3L e até um Petrus de 5L, que custa cerca de R$ 200 mil. Essas garrafas, normalmente, são mais valiosas que a soma da quantidade equivalente em garrafas normais. Observei Chateau Margaux e Mouton Rothschild na mesa.





Petrus

A coleção de Petrus é a joia da adega, com vinhos que partem de R$ 40 mil, mas podem chegar aos R$ 100 mil em algumas safras. A preço de hoje, em média, custa 70 mil reais. Ele tem pela sua contagem 388 garrafas, de diversas safras, só essa "brincadeira" seria avaliada em R$ 27,16 milhões. É um vinho de uma propriedade super valiosa no coração do Pomerol, sub-região de Bordeaux, França, é produzido com 100% da casta Merlot. A produção é de 30 mil garrafas/ano.