A brisa salgada no paladar

O vinho injustamente é rotulado como uma bebida somente para grandes momentos, muitas vezes consumido em reuniões e jantares formais, dificilmente é lembrado em momentos mais despojados e com menos regras.

Em se tratando da sua produção, muitas vezes nos vêm à mente imagens de regiões produtoras com colinas ondulantes e vales ensolarados, quase nunca lembramos de regiões próximas à praia, frequentemente o nosso destino nas férias.

No entanto, um fator climático muitas vezes subestimado, mas crucial, molda alguns dos rótulos mais distintos e apreciados do mundo: a proximidade com o oceano. As zonas costeiras, com suas brisas marítimas, névoas e solos influenciados pela salinidade, criam terroirs únicos que resultam em vinhos com características singulares, de frescor vibrante a notas minerais complexas. E porque não aproveitar as férias e conhecer um pouco mais sobre esses vinhos?

Essa influência costeira é um verdadeiro presente para a viticultura. A brisa oceânica atua como um regulador térmico natural, moderando as temperaturas extremas do verão e do inverno, prevenindo doenças e permitindo um amadurecimento lento e gradual das uvas.

A névoa matinal e a umidade trazem frescor, enquanto os solos, muitas vezes arenosos, calcários ou com sedimentos marinhos, conferem aos vinhos uma mineralidade e acidez que os tornam inconfundíveis.

Muitas regiões vinícolas são bastante prestigiadas, localizadas em regiões costeiras. Casablanca no Chile, Santorini na Grécia, Maldonado no Uruguai, Marlborough na Nova Zelândia e até uma região especialista em roses como a Provance na França.

Vamos explorar algumas das principais zonas costeiras que se destacam na produção de vinhos de renome:

Vale de Casablanca

O Chile, com sua longa costa pacífica produzindo vinhos, possui diversas regiões vinícolas aproveitando essa localização. O Vale de Casablanca, a noroeste de Santiago, é um exemplo. O clima frio e as névoas matinais, trazidas pela Corrente de Humboldt, são ideais para o cultivo de uvas brancas como Sauvignon Blanc e Chardonnay, e a tinta Pinot Noir. Os vinhos daqui são frescos, com acidez vibrante e notas minerais.

Emiliana Organic Vineyards: uma das maiores produtoras de vinhos orgânicos e biodinâmicos do Chile, com vinhedos em Casablanca, que se beneficiam da influência marítima.

Sauvignon Blanc Novas - Um vinho de cor pálida com nuances esverdeadas, com aromas cítricos e de endro, muita salinidade e com notas de pimenta branca e limão tahiti. Em boca é sedoso, refrescante com uma longa acidez, corpo médio e agradável persistência. Para comida mexicana, ceviches ou até frituras em geral.

Santorini

Santorini, a icônica ilha grega, pode não ser a primeira a vir à mente quando se pensa em vinhos costeiros, mas sua viticultura é profundamente moldada pelo ambiente marítimo e vulcânico. As vinhas, muitas vezes cultivadas em cestos para proteger as uvas dos ventos fortes, prosperam em solos vulcânicos. A uva Assyrtiko é a estrela, produzindo vinhos brancos com uma mineralidade salina, acidez cortante e grande intensidade aromática.

Sigalas: Com uma vinícola moderna em Santorini, a Domaine Sigalas é uma das mais conhecidas no mercado brasileiro. Localiza-se próximo a Oia, luxuosa região Santorini repleta de badalados hotéis e restaurantes. Faz grandes vinhos da uva branca deliciosa Assirtiko, perfeita para a culinária de peixes e frutos do mar em geral.

Marlborough

Marlborough é uma região vinícola costeira importante, com uma forte influência marítima que contribui para o seu clima fresco e ideal para variedades como Sauvignon Blanc e Pinot Noir.

Cloudy Bay Vineyards: uma das vinícolas mais icônicas de Marlborough, pioneira na região, é famosa por seus Sauvignon Blancs, mas hoje quero destacar o Chardonnay.

Cloudy Bay Chardonnay: é um vinho para conhecedores, equilibrado, mas com potência, pede comida. Um vinho super-gastronômico. Com um nariz de frutas maduras de caroço e elegância cítrica, na boca ele é volumoso e com muita complexidade, cheio de camadas, é um vinho que envelhecerá muito bem.

Provence, França

Localizada no sudeste da França, com a influência do Mar Mediterrâneo, a Provence é mundialmente famosa por seus vinhos rosés, que representam a maior parte de sua produção. Além dos rosés pálidos e refrescantes, a região também produz tintos encorpados (especialmente em Bandol com a uva Mourvèdre) e brancos elegantes (como os de Cassis). As principais uvas tintas incluem Grenache, Syrah e Mourvèdre, enquanto as brancas são Rolle (Vermentino), Ugni Blanc e Clairette.

Miraval: uma das principais produtoras da Provence tem a curiosidade de ser propriedade do ator Brad Pitt.

Miraval Côtes de Provence: com notas florais e de frutas silvestres bastante elegantes, aliados a um toques de frutas cítricas do mediterrâneo, é um rosé da Provence na sua melhor versão.

Maldonado, Uruguai

No sul do Uruguai, a região de Maldonado, próximo a Punta del Este, emergiu como um pólo vinícola de destaque, impulsionada pela proximidade com o Oceano Atlântico. A brisa oceânica e os solos graníticos contribuem para a produção de vinhos de estilo refrescante e mineral.

Embora a Tannat seja a uva emblemática do Uruguai, Maldonado se destaca também por brancos vibrantes como Albariño e Sauvignon Blanc, e tintos elegantes como Pinot Noir e Marselan. A região de Maldonado oferece um estilo distinto de vinhos costeiros, com frescor e vivacidade.

Bodega Oceánica José Ignacio: Um projeto mais recente focado em vinhos costeiros e azeite de oliva, com um compromisso com a sustentabilidade, seus vinhos são comercializados no Brasil pelo grupo Fasano de gastronomia e hotelaria.

Albarino

Aromático, notas de maracujá maduro, muita fruta madura no paladar com volume e final refrescante. Em boca tem um grande final vibrante e com muita persistência.