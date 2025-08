Surpreenda com um brinde que dura o ano todo

Foto: Pixabay/Divulgação Taça de vinho servida.

Muitas pessoas me questionam sobre a validade dos clubes de assinatura e minha resposta é sempre de acordo com o seu objetivo: trata-se de uma excelente forma de adquirir conhecimento por meio da prática.

Receber vinhos mensalmente, explorando suas variedades e usufruindo de benefícios exclusivos em futuras compras — muitas vezes com preços e vantagens diferenciadas — é, sem dúvida, um grande atrativo.

Aproveitando que chegamos no Mês dos Pais, quando a busca por um presente especial para nossos heróis se intensifica, já pensou em uma assinatura de vinhos? Diante de tantas opções no mercado, realizei uma breve análise das principais assinaturas de vinho disponíveis no Brasil. Mas, afinal, o que considerar para escolher o parceiro ideal em sua jornada enófila?

Clube Wine

O Clube Wine é ideal para quem busca uma introdução acessível e variada ao mundo do vinho. Com planos a partir de R$ 70-90 mensais (planos essenciais com duas garrafas), ele oferece uma vasta gama de rótulos que raramente se repete, garantindo sempre novas descobertas. Além disso, membros aproveitam 15% de desconto em todo o site e frete facilitado, tornando a Wine uma excelente opção para expandir o paladar e economizar em compras futuras.

Le Club - de la Croix vinhos

Outra excelente opção de clube de assinatura é o Le Club - Delacroix, da importadora Delacroix. Este se destaca por ser o primeiro clube de vinhos franceses totalmente focado em produções artesanais, orgânicas, biodinâmicas

e naturais.

O grande diferencial do Le Club é a exclusividade dos rótulos, com a curadoria especial do próprio

Geoffroy de la Croix, proprietário da importadora. Além disso, os membros contam com descontos na recompra dos vinhos que receberam na assinatura.

O Le Club oferece diversos planos, desde o Le Club 2, que custa R$ 294,00 por mês e inclui dois rótulos, até o Le Club 6, por R$ 870,00 mensais, com seis garrafas. E o mais interessante: eles já oferecem assinaturas para presente, uma ótima opção para os amantes de vinho!

Exemplo de rótulos que vão nos clubes da Delacroix é o Cremant de Limoux

Crémant de Limoux Cuvée Passion. Um espumante da região do Languedoc produzido com as castas Chardonnay, Pinot Noir, Chenin Blanc.

Esse Crémant apresenta cor amarelo claro. No nariz alia notas de amêndoas grelhadas, especiarias (curry) e flores brancas (lis e jasmin). Em boca, o frescor é onipresente e se completa por notas de

ervas frescas, anis estrelado e verbena, num colchão de espumas cremoso e intenso.

Confraria Grand Cru

A Confraria Grand Cru atende a um público que busca refinamento e exclusividade. Para quem já tem um paladar mais apurado e deseja ir além do básico, esta é a opção. Seus planos, como o Reserva ou o Grand Sélection, podem variar de R$ 200 a mais de R$ 1.000 por mês, e refletem a curadoria de vinhos de maior prestígio, muitos deles de importação própria e safras especiais.

A Grand Cru é sinônimo de excelência e, para o assinante, significa ter acesso a rótulos que dificilmente seriam encontrados em supermercados comuns, além de participar de eventos e experiências exclusivas.

É a escolha para quem vê o vinho como um investimento em prazer, um convite à exploração de terroirs renomados e vinícolas consagradas.

Um exemplo de rótulo desse programa é o Pulenta Estate VIII Chardonnay. De Agrelo, Mendoza, com muita potência, de frutas tropicais de uma adequada maturidade, tem passagem por 6 a 8 meses em barril de carvalho francês. Na boca é intenso, com acidez equilibrada, conseguindo um acabamento longo e elegante. Excelente para uma Paella Marinera ou um bacalhau

Entre Rios.

Fica a dica!

Como muitas vezes eu digo, clubes de assinatura como Wine, Le Club Delacroix e Grand Cru oferecem mais que vinhos: são jornadas de descoberta. E como no início dessa jornada de conhecimento de estilos de vinhos, sem boas referências você se vê perdido, sem direcionamento, eles ajudam bastante. E para o Dia dos Pais, presentear com uma assinatura é investir em conhecimento, exclusividade e prazer, garantindo brindes e aprendizado o ano todo.