Enoteca Ferrari: a nova casa do vinho em Fortaleza

Foto: Divulgação Enoteca Ferrari, loja de vinhos e wine bar

Existem pessoas que melhoram o seu meio e outras que são mais ainda responsáveis por ajudar a construir esse cenário. Em Fortaleza, este é Marco Ferrari para a cena dos vinhos. Italiano do Piemonte, uma das regiões mais icônicas da Enotria, desde 1994 ele ajuda a desenvolver o negócio do vinho no Ceará. Conseguem imaginar como era há 30 anos? Pois o sommelier Marco Ferrari, em sua primeira atividade profissional com vinhos, sentiu a necessidade de desenvolver esse mercado

O sommelier italiano por anos atuou trazendo acesso ao público cearense aos vinhos importados, na distribuição de vinhos, mas logo depois assumiu a responsabilidade de promover no Ceará uma das melhores vinícolas brasileiras produtoras de espumante, a Casa Valduga.

Com a observação da dificuldade no serviço, ele iniciou a formação de cultura de público e desenvolvimento dos profissionais do mercado. Tempos depois, essa formação trouxe ao mercado alguns sommeliers formados, mas sempre sonhou em buscar um contato com o cliente final. Na última semana, ele lançou o mais novo wine bar e enoteca da cidade, a Enoteca Ferrari. Espaço, que já funcionava como loja de vinhos e espaço para cursos e eventos, agora conta com um cardápio especial para quem aprecia a culinária tipicamente italiana com vinhos do mundo. O menu gastronômico vai de croqueta de peixe ao ossobuco alla milanese.





Alguns rótulos que você encontra no novo espaço

Casa Valduga Riesling

De uma vinícola nacional, mas com DNA italiano, surge uma casta alemã que está no gosto da atualidade: a Riesling. Este vinho apresenta um nariz fino e delicado. Seus aromas lembram frutas de polpa branca, além de geleia de maçã e pera, mostrando toda sua classe e elegância. Na boca, a sensação de acidez é bem fundida com os elementos de estrutura. O vinho se caracteriza pela leveza, vivacidade e maciez. Possui uma ótima harmonia e equilíbrio entre paladar e olfato. Para harmonizar com

Terroir Exclusivo Riesling Renano | Casa Valduga | Famiglia Valduga - Famiglia Valduga

Siós Nature - Syrah

Da Catalunha espanhola, esse Syrah de cultivo biodinâmico também será um dos vinhos do portfólio da enoteca e que também estará no desafio de vinhos ibéricos. Um vinho tinto rubi profundo, com um nariz muito expressivo. Com notas de frutas vermelhas e pretas, como amoras e ameixas. Possui também um aroma picante, clássico da Syrah. É acompanhado por um fundo mineral, o que lhe confere personalidade. Na boca é amplo e elegante. Frutas e especiarias voltam a aparecer, equilibradas com uma acidez que o torna longo e persistente.

Costers del Sío Siós Nature DO Costers del Segre | Domno Wines | Famiglia Valduga - Famiglia

Feudi San Gregório - Taurasi DOCG

Em Taurasi, a uva Aglianico encontra a sua terra ideal - vulcânica - dando vida a um vinho cheio e equilibrado. Aroma intenso de cerejas, canela, noz-moscada, baunilha e anis estrelado. O sabor é cheio e equilibrado com taninos macios e agradáveis, que conferem uma ótima persistência. Excelente para carnes e molhos intensos, como o Ossobuco

Feudi di San Gregório Taurasi Docg - Domno Wines

Chateau Haut Caillou - Lalande de Pomerol

Um bordeaux de uma pequena propriedade de 7 hectares, o Château Haut Caillou em Lalande-de Pomerol, na margem direita. Com 80% de Merlot, o Château Haut Caillou é um vinho com uma cor púrpura intensa. O nariz profundo é limpo, misturando pequenos frutos vermelhos e pretos com finas notas amadeiradas. O paladar é cheio e os taninos finos.

Château Haut Caillou - Lalande-de-Pomerol - Kressmann - Grandes vinhos de Bordéus

Cursos

A enoteca tem como base a realização de encontros com vinhos, com diversos temas, falando de uvas, de regiões mas, principalmente, contemplando o que de melhor o vinho pode proporcionar, experiências. Com formação profissional que só acontecerá agora em 2026, a enoteca tem uma programação de cursos para iniciantes, onde a degustação é o principal objetivo, aprender com a prática. Outros eventos acontecem de acordo com a agenda da enoteca, sendo o próximo um desafio de vinhos entre países.

Desafio Ibérico

Portugal x Espanha

No dia 28 de outubro, às 19h, a enoteca tem uma noite divertida, na qual os comensais provarão seis rótulos de vinhos, dois de cada país, conhecendo um pouco da cultura, castas e compreendendo os diversos sabores de cada região.

Vagas limitadas:

