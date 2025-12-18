A polarização que vai unir as famílias

Foto: Divulgação Biondi Santi Brunello di Montalcino DOCG Riserva 2015

A quem sente dificuldade de colocar um vinho na taça e descrever seus aromas, entender tudo o que ele é, como ele se apresenta, eu sempre digo que a melhor forma de aprender sobre vinhos é provando mais de um vinho ao mesmo tempo.

Isso mesmo, dois espumantes, dois brancos, ou dois tintos, compará-los desde a sua coloração, o que cheira mais intenso, qual é mais diverso, o mais cítrico e o que é mais amadurecido, o que na boca tem mais textura e o mais delicado, que persiste por mais tempo, enfim, o vinho é matéria comparativa, e por isso apreciar com família e amigos, mais de uma garrafa é fundamental para formar conclusões.

Mais diverso do que a política, onde estamos passando por um infeliz momento com somente dois polos, os vinhos também podem ser divididos em espectros de cada tipo. E como o fim do ano é tempo de reunir os familiares, porque não brincar de apreciar bons vinhos e ter uma conversa sem polêmicas.

Brancos polarizam no aroma

Embora os vinhos brancos sejam em geral mais aromáticos que os vinhos tintos, até por não terem sido vinificadas com as cascas. Exemplo, os vinhos brancos apresentam estilos diretamente relacionados a sua intensidade de aromas.

Alguns vinhos brancos são super aromáticos, muitas vezes sente-se os seus aromas quando ainda nem colocamos a taça a boca, e outros precisamos colocar o nariz dentro da taça para perceber suas nuances aromáticas, e isso não é defeito, é uma características. Os brancos são divididos em aromáticos e não aromáticos.

Uvas como a Moscato, Gewurztraminer e Sauvignon Blanc são do estilo aromáticos, já a Chardonnay, Aligoté e Garganega são não aromáticas.

Vinhos tintos rivalizam no corpo

Se os brancos conseguimos separar em estilos logo no nariz, os tintos pedem uma experiência maior, necessitam de serem sorvidos para a avaliação gustativa, e a percepção de textura. Pois somente com a observação de peso e textura ocasionada por um elemento extraído das cascas das uvas, que dá uma sensação rugosa chamado tanino.

Vocês já devem ter ouvido falar nos taninos aveludados de um vinho que estagiou em barricas novas de carvalho frances. Pois bem, cada espécie de uva tinta tem uma textura diferente e os taninos me dão polos diferentes de apreciação.

Quando em regiões mais quentes, ou quando a própria uva tem uma carga de taninos mais baixa, os taninos são leves, ou macios, (por vezes chamados de redondos), e assim. Dois exemplos de polarização de texturas em uvas italianas são as uvas Nerello Mascalese da Sicília e a Sangiovese Grosso de Montalcino na Toscana.

Tintos delicados

São tintos que por vezes são macios, ou com a percepção de textura mais delicada, uvas como a Pinot Noir, Gamay e a Nerello Mascalese, tem essa percepção de textura diminuta, quando bebemos o vinho não sentimos uma rugosidade forte, dura ao passar a lingua no céu da bocam depois de engolir os vinhos.

Tintos Encorpados (rugosos)

Uvas como a Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Petit Syrah e agora falando da Sangiovese Grosso, uma das melhores uvas da Itália, quando plantadas em solos duros, em encostas secas de Montalcino, produzem alguns dos melhores vinhos do mundo, com muita textura e complexidade aromática.

Brancos Aromáticos

Essa uva é uma das principais brancas do mundo, originária da França, com uma combinação= de vivacidade e elegância, este Sauvignon Blanc do Chile é atraente por seu perfil aromático brilhante com notas de folha de tomate, grama cortada e aspargos, e sua estrutura no paladar bastante refrescante pela acidez marcante, um fator característico dos vinhos de Aconcagua Costa.





Luar do Pampa - Gewurztraminer - Guatambu

Esse exemplar brasileiro, da Campanha gaúcha, nos leva aos mais belos jardins repletos de flores, com elegante toque de erva-doce e mel. Na boca, apesar de ser considerado um vinho seco, mostra textura sedosa, ligeiramente picante que contrasta com sua suave doçura. Excelente equilíbrio de acidez e álcool, com agradável permanência.





Brancos não aromáticos

Com muita elegância, esse Chardonnay se apresenta com notas de abacaxi, maçã verde e finalizando um toque de croissant e mel, descritores que a princípio indicam um branco que teve 86% de suas uvas em fermentação nas barricas, aportando além de complexidade aromática um excelente corpo, e uma boa relação acidez e untuosidade, um grande vinho branco americano que pede sempre uma próxima taça.





Nerello Mascalese Trisole - Sicília

Um tinto com notas de compota de frutos vermelhos, iogurte e um aroma com uma carga de dulçor, mas não em boca, é seco, taninos finíssimos, corpo e percepção de álcool equilibradíssimos, e ótima percepção temporal de média intensidade. Um vinho tinto delicado mas com boa personalidade.





Biondi Santi Brunello di Montalcino DOCG Riserva 2015

Aqui um vinho para se beber pelo menos uma vez na vida, o ideal seria bem mais que isso, um clone de sangiovese próprio da vinícola o BBS11, com 36 meses de afinamento em carvalho esloveno, um clássico com muita fruta vermelha, ameixa, cereja amarga, com uma camada de funghi, e início de notas terrosas promete um envelhecimento pleno com um equilíbrio gigante entre acidez, álcool, taninos que se apresentam com uma granulosidade única. Um vinho para contemplação.



