Durante os festejos do carnaval desse ano, um momento ficou eternizado. As cantoras Ivete Sangalo e Baby do Brasil, juntas, protagonizaram uma situação sui generis. Tudo transcorria dentro do esperado, quando a nossa irmã Baby proclama algo inusitado para o momento. A ex-integrante dos Novos Baianos, disse aos foliões: "Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Obrigada, galera". Foi como gasolina derramada em meio ao fogo.

A reação da cantora Ivete Sangalo foi desproporcional, mas não deselegante sem causa. O que podemos observar é que a nossa irmã Baby usou uma terminologia própria do cristianismo, palavras escatológicas. O decodificador não tem a obrigação de conhecer sobre o que é apocalipse ou arrebatamento. É como se a Ivete dissesse: "Não entendi o que você quer dizer com essas palavras. Vamos continuar o show".

Na prática, o que aconteceu foi uma busca frenética na internet por essas duas palavras. Elas não fazem parte do vocabulário do homem comum contemporâneo. Mas a curiosidade foi aguçada e muitos passaram a pensar sobre as suas vidas, famílias, amigos e na qualidade dos seus dias aqui na terra.

A Bíblia garante o nosso arrebatamento. Jesus vem buscar a sua igreja. O registro do Apóstolo Paulo, escrevendo a igreja que estava na Tessalônica, é claro, conclusivo e eloquente: "Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre".

Obrigado, meninas, por nos presentearem com esse chamamento para o questionamento, para o pensamento divergente. Mesmo que a Bíblia não especifique a data do arrebatamento, muitos começaram a questionar sobre ele. Baby não marcou data, apenas disse: "tem tudo para acontecer".

O cenário mundial de perseguição sistêmica ao cristianismo, de destruição da família e dos valores judaico cristãos, cria um quadro realmente apocalíptico.