Na reconstrução dos muros de Jerusalém, liderada por Neemias, foi realizado um feito inédito: em apenas cinquenta e dois dias a obra foi concluída. Isso chamou a atenção de muitas pessoas — algumas celebraram esse sucesso, enquanto outras ficaram incomodadas com o êxito estrondoso e indiscutível do povo de Israel.



Normalmente, quando os invejosos se levantam contra nossas vidas, eles começam com artimanhas sutis, que à primeira vista parecem sugestões pertinentes. Tobias e Sambalate, inimigos de Israel, enviaram mensagens a Neemias propondo uma reunião de cúpula para discutir o futuro da região. Na realidade, tratava-se de uma armadilha, cujo objetivo era pôr fim à influência, liderança e até à própria vida de Neemias.



A resposta dele foi emblemática: “Não tenho tempo para descer. Estou realizando uma grande obra.”Essa deve ser também a nossa resposta diante daqueles que, movidos pela inveja, tentam nos distrair. Não temos tempo para coisas pequenas. Não devemos nos envolver com aquilo que pode até ser bom, mas não é excelente.



A pessoa invejosa não deseja apenas o que temos — ela deseja ser quem somos. Ela quer a nossa vida. O sucesso incomoda porque revela a mediocridade do coração de quem gostaria de ocupar o nosso lugar. Desejar ser outra pessoa não é saudável. Precisamos lutar e pedir a Deus que o plano d'Ele se cumpra em nossas vidas.



A segunda estratégia de quem habita nos vales da vida é impor a agenda do medo. Mentiras são criadas para tentar desconstruir, desvalorizar e deturpar as vitórias já alcançadas. Colocam palavras em sua boca, distorcem a intenção do seu coração e tentam manipular a opinião pública contra você.



Mas Neemias manteve o foco: concluir a obra e proteger Jerusalém de seus inimigos. Da mesma forma, nós não podemos parar. Minha mãe, Nilza Munguba, eternizou uma frase poderosa: “Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum.” Essa máxima deve ser o propulsor de todas as nossas ações.



Pode até parecer arrogância, mas trata-se apenas de compromisso: seguir e realizar o propósito de Deus para nossas vidas. Temos a certeza de que nossa existência serve à edificação de outras pessoas, de comunidades, de projetos que transformam e abençoam vidas.



Vamos juntos construir um mundo melhor — sem invejas, mentiras ou narrativas distorcidas. Juntos, podemos realizar grandes obras para Deus durante o pouco tempo que temos neste planeta.