Ele não morreu

Foto: Josh Edelson/AFP Charlie Kirk era um ativista da extrema direita

Herança é aquilo que conseguimos juntar para deixar aos nossos filhos. Legado é o que conseguimos imprimir nos corações e mentes deles. A herança pode ser desperdiçada, mas o legado permanece gravado no mais profundo do ser.

Nos últimos quinze dias, vivemos momentos de fortes emoções. Deixe-me explicar: um jovem, que recebeu de seus pais as melhores oportunidades, conquistou uma bolsa para uma excelente universidade nos Estados Unidos. Em apenas um ano e meio, rompeu com a família, passou a questionar os valores que recebera e acabou se tornando um assassino.

Do outro lado da história, havia um pai amoroso, marido exemplar, com apenas 31 anos de idade. Pai de dois filhos, dedicou onze anos de sua vida a um projeto inspirador com universitários. Sua maior alegria era ir de campus em campus para dialogar com jovens sobre valores cristãos como liberdade, amor, acolhimento, salvação, propriedade privada, respeito à vida, meritocracia e tantos outros que formam a base da civilização ocidental.

O respeito ao diferente era a marca de seu projeto de vida. Seu lema era: "Prove que eu estou errado." Assim, abria mentes e corações para pensar fora das bolhas em que normalmente vivemos.

Imagine a cena: um dia ensolarado, milhares de jovens reunidos, debates públicos acontecendo, como se diante de nossos olhos recriássemos a Ágora na Grécia Antiga. Liberdade para pensar e falar.

De repente, um som seco, um estampido. O desespero toma conta. A filha de Charlie Kirk corre para os braços do pai, assustada com a correria da multidão. Mas ele já não reage. Seu corpo está imóvel no chão. Um tiro. Apenas um. No pescoço. Rápido, silencioso, fatal.

Charlie Kirk não morreu. Ele apenas mudou de endereço. Está agora na presença d'Aquele a quem mais amou em toda a sua existência: nos braços do Pai.

E o legado? Esse não se perdeu. Pelo contrário, ficou marcado na história. Suas redes sociais triplicaram após sua partida. No culto fúnebre, mais de cem mil pessoas se reuniram para celebrar sua vida e missão. Sua esposa, com coragem sobrenatural, perdoou publicamente o assassino.

Milhares de jovens entregaram suas vidas a Cristo. Universidades, empresas e igrejas foram impactadas. Os cultos enchem-se de pessoas, filas se formam à porta, e os valores que ele defendia florescem em corações decididos.



Sim, ele não morreu.