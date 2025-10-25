De que lado você está?

Pastor sênior da Seven Church, doutor em Psicologia Clínica. Embaixador cristão da Coreia do Sul da Oração da Madrugada
Está enraizada em nossa cultura a polarização. Um grupo torce pelo Fortaleza, outro pelo Ceará. Uma constatação triste é que alguns chegam a torcer contra o time do próprio estado. É claro que, quando houver um embate entre os dois maiores clubes do nosso Ceará, uma pessoa íntegra vai torcer a favor do seu time. Mas, quando o outro estiver competindo com equipes de fora, apoiar também seria recomendável.
O mais importante para o nosso estado é que tenhamos mais clubes na primeira divisão, mais visibilidade, patrocínios, investimentos na base para crianças carentes e oportunidades para novos talentos.
Da mesma forma, uma denominação religiosa não deve se alinhar formalmente a nenhum espectro político. A igreja é a expressão coletiva da espiritualidade de um povo.
Cada pessoa tem o direito de professar livremente a sua fé e escolher a corrente religiosa que desejar. Podemos discordar da religião de alguém, mas nunca devemos criticar ou desprezar um semelhante por sua escolha. Como cidadãos e seres políticos que somos, podemos e devemos expressar nossas ideias, críticas e sugestões, baseadas em nossos valores e crenças. É a nossa visão de mundo verbalizada, e isso é garantido pela Constituição Brasileira.
O que não devemos é arrastar uma instituição religiosa, uma entidade do terceiro setor ou mesmo uma empresa para um extremo político. Tendências de governo mudam; correntes políticas se alternam no poder; e nossas opiniões podem se reformular com o passar do tempo. A conjuntura é dinâmica.
Contudo, um ponto é fundamental: precisamos nos posicionar e ocupar espaços na vida da sociedade, contribuindo com o nosso ponto de vista e com a nossa visão de mundo.
O mundo se torna muito pobre quando todos preferem ficar em cima do muro. Todos temos um lado e podemos defendê-lo com elegância e inteligência. Mas é muito perigoso o preconceito e a condenação de quem pensa diferente.
De que lado você está? Posso discordar frontalmente do que você acredita e defende, mas quero sinceramente que você tenha o direito de pensar livremente e expressar sua ideologia.
Eu sou cristão e acredito que Jesus Cristo é a resposta para a vida e para o coração do homem tão sofrido. Proclamarei essa verdade enquanto viver, mas, como Cristo me ensinou, vou amar você mesmo que estejamos em campos diferentes.
