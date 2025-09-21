Fortaleza: o tabuleiro macabro de War das facções cariocas

Foto: FÁBIO LIMA CV e Guardiões do Estado estão por trás da queima de fogos registrada em Fortaleza

O Exército Vermelho ataca o Vicente Pinzón, enquanto o Exército Azul defende o Grande Mondubim. A missão do Exército Vermelho é eliminar todos os demais exércitos. O objetivo do Exército Azul, por sua vez, é manter 18 territórios que ainda lhe sejam possíveis. Fortaleza assistiu, na semana passada, a um jogo macabro de tabuleiro inspirado no tradicionalíssimo War, em que o jogador que cumprir os objetivos designados em uma carta vence.

Os ventos da mudança se anunciavam desde julho, com a investida do Comando Vermelho sobre o bairro Vicente Pinzón e, posteriormente, no Papicu. Conforme o relato de moradores, os líderes locais dos Guardiões do Estado (GDE) trocaram de lado, dando início a uma série de ataques violentos que abalou o cotidiano da população, com suspensão de aulas e fechamento de estabelecimentos comerciais.

Novas movimentações ocorreram em seguida no tabuleiro, mas dessa vez sem tanto derramamento de sangue. O Lagamar, área bastante estratégica dada sua localização, tornou-se território do Exército Vermelho. A conquista foi comemorada com fogos em todos os territórios dominados pela facção carioca. Seria o fim do jogo e o início de uma hegemonia?

Foto: Reprodução/Redes Sociais Queima de fogos havia sido combinada por integrantes da facção Comando Vermelho para celebrar domínio da comunidade do Lagamar

Não tão cedo. O Exército Azul, ou melhor, o Terceiro Comando Puro (TCP), também do Rio de Janeiro, assumiu os territórios pertencentes à GDE, expandindo sua rivalidade ao Exército Vermelho também em solo fortalezense. Uma nova saraivada de fogos iluminou a noite da capital, desta vez em menor escala. Circulou, nas redes sociais, um “salve”(comunicado) datado de 15 de setembro em que o grupo se apresentava aos faccionados locais. O texto teve sua ortografia corrigida:

“Primeiramente queremos deixar um abraço a todos os criminosos e amigos dentro do estado Ceará, que a Paz e a benção de nosso grande DEUS esteja com todos! (...) depois de grandes lutas e muitas tristezas com atitudes de alguns hoje o estado do Ceará está dando um grande passo no crime e a partir desta data prevalece em nosso estado apenas a sigla TCP CE onde a antiga GDE - Guardiões do Estado hoje não EXISTE mais e fecharam por dias melhores com nossa sigla!

Todos os donos de área que estavam desanimados com várias atitudes no estado com as facções atuais se uniram e tomaram essa atitude! Frisamos que hoje o TCP CE vem com uma doutrina totalmente diferente e mostrando o crime de verdade, onde todos os Donos de Área cada qual manda na sua área! Sem nenhum mandar na área do próximo ou sem facção".

Pouco depois, um card começou a circular com as imagens do Cristo Redentor, de Padre Cícero e da bandeira de Israel, um dos símbolos da organização criminosa. A vinculação à fé evangélica é um dos traços característicos do TCP. Um de seus líderes, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, acredita ter passado por uma experiência religiosa que mudou sua trajetória fazendo com que criasse o Complexo de Israel, um território fortificado que reúne as comunidades Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-pau, Cinco Bocas e Vigário Geral.

A estrela de Davi — símbolo do povo israelense assimilado pelas igrejas evangélicas no Brasil — é comumente vista em muros e no material traficado pelo grupo, como tijolos de cocaína e trouxinhas de maconha. Há diversos relatos de intolerância religiosa cometidas pelo TCP contra expressões religiosas afro-brasileiras em áreas ocupadas pelo grupo, o que faz com que especialistas adotem o termo “narcopentecostalismo” para tentar compreender esse fenômeno.

O Terceiro Comando Puro surge no início da década de 2000 a partir da encruzilhada causada pela criação da facção Amigos dos Amigos (ADA): juntar-se à nova organização contra um inimigo em comum, o Comando Vermelho, ou seguir de forma independente? A segunda opção foi a escolhida por quem se declara pertencente ao TCP. Conforme dados de 2021 do Mapa dos Grupos Armados, a facção dominava 8,7% de todo o território da região metropolitana do Rio com presença de algum grupo armado, enquanto 46% pertenciam às milícias e 43% ao CV.

Foto: Divulgação/PC-CE Suspeitos de integrar facção criminosa foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

O Ceará já havia registrado a presença do TCP, mas prioritariamente em municípios do Interior. Neste ano, a localidade de Uiraponga, em Morada Nova, passou por momentos de terror e agora se assemelha a uma cidade fantasma por causa do confronto entre o Terceiro Comando Puro e a GDE. O TCP finca sua presença em territórios localizados em Fortaleza, gerando um imenso ponto de interrogação tanto nas autoridades quanto na população sobre quais serão os próximos lances desse jogo.

Essa volatilidade é um elemento central para entendermos as dinâmicas do mundo do crime. Na coluna passada, comentei a reportagem do O POVO sobre o relatório da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil, que previa o controle total da facção criminosa Comando Vermelho (CV) sobre o crime organizado em Fortaleza e nos principais municípios do Ceará. As notícias mais recentes exigirão, certamente, uma atualização do documento.