Polo produtivo diversificado, educação e turismo religioso potencializam a economia caririense

Foto: Samuel Macêdo/Divulgação Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo

A Região Metropolitana do Cariri (RMC) consolidou um arranjo econômico de crescimento e desenvolvimento interno de importância ímpar para o Ceará, a tal ponto de inserir a região no cenário nacional como uma das maiores do Nordeste em potencial de consumo.

A recente divulgação do IPC Maps 2025 – apresentando em números o detalhamento por vinte e duas categorias de produtos o potencial de consumo das cidades brasileiras a cada ano - não só manteve o protagonismo da RMC, como também mostrou um aumento considerável na perspectiva de movimentação financeira das cidades carirenses.

Utilizando um recorte dos dados quantitativos das vinte cidades do interior do Estado do Ceará encontramos a pujante RMC liderando o ranking. A cidade de Juazeiro do Norte está no topo com R$ 7,8 bilhões a serem movimentados neste ano. A Princesa do Cariri, Crato, está em terceiro lugar e deverá injetar na economia R$ 4 bilhões. A Barbalha de Santo Antônio está em sétimo lugar com previsão de movimentar R$ 1,9 bilhão. E em décimo oitavo temos Brejo Santo, o motor de crescimento, com estimativa de R$ 1,2 bilhão.

O estudo apontou um crescimento de 20% no potencial de consumo do estado em relação ao ano anterior. Indubitavelmente, esta elevação deve-se às modificações ocorridas nos grandes centros econômicos que impulsionaram o crescimento da economia cearense, atraindo investimentos e consequentemente, reduzindo a taxa de desemprego e proporcionando a elevação da renda.

Se analisarmos o cenário de 2024 para as cidades acima dispostas encontraremos as respectivas estimativas: Juazeiro do Norte (R$ 6,6 bilhões), Crato (R$ 3,2 bilhões), Barbalha (R$ 1,4 bilhão). A cidade de Brejo Santo não se encontrava entre as vinte maiores com potencial de consumo.

Nesse simples comparativo do ano de 2024- 2025 percebemos a grandeza e solidez da economia caririense e o quanto tornou-se um mercado atrativo para investimentos. Mais do que uma localização estratégica que impulsiona o comércio com os outros estados (Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte) o Cariri ergue um sistema de produção com excelente tecnologia, mão de obra qualificada e produção diversa; ao mesmo tempo em que investe na valorização dos produtos artesanais como bens inegociáveis da cultura local.

É notório que há prosperidade! No entanto, o crescimento econômico reside num processo contínuo de diálogo entre o setor público e a iniciativa privada, a fim de que as tensões sejam minimizadas na busca pelo bem comum.