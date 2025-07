Setor da Construção Civil no Cariri apreensivo com a taxa de juros elevada

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Rio de Janeiro - Trabalhadores da construção civil, operários reformam telhado de imóvel em obras no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

No último dia 18 de junho o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) para 15% ao ano, gerando apreensão na economia.

Os constantes aumentos das taxas de juros, principalmente da Selic, trouxeram consequências para inúmeros setores da economia, em especial, a construção civil que depende do equilíbrio entre a oferta e a demanda por imóveis para permanecer competitiva.

No final do último ano (2024) o crescimento da construção civil fechou em 4,2%. Esse valor consolidado está intrinsecamente ligado ao volume de capital investido, e de empregos gerados. como também no aquecimento e fortalecimento do setor varejista.

Na Região Metropolitana do Cariri o quantitativo de empresas no ramo da construção civil aponta mais de 1800 empreendimentos ativos. São construtoras de grande e médio porte que ao longo das décadas foram (são) importantíssimas para o crescimento econômico da região.

É cabível de registro que as políticas econômicas expansionistas ligadas ao crédito - tanto para o ofertante quanto ´para o demandante – e as novas regras do Programa Minha Casa Minha Vida com a proposta de liberação de crédito para a aquisição da moradia, foram importantes para a manutenção no mercado dessas construtoras.

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2025) as perspectivas de crescimento para este setor são de 2,3%, considerado pelos empreendedores do ramo como um prognóstico realista e até possível de se alcançar, ainda que o ciclo de elevações dos juros tenha impactado intensamente todo o envolto deste setor, ocasionando redução nos investimentos privados, nas ofertas de imóveis e nos empréstimos bancários para a sua aquisição.

Uma das características da construção civil carirense está no lançamento de imóveis direcionados para classe média, com preços iniciais de R$ 180 mil reais. A estratégia de preços e a localização do imóvel são fatores que proporcionam a manutenção da demanda local estável.

É importante destacar que há mais de 20 anos a especulação imobiliária na região do cariri alcança valores extraordinários, se comparado as grandes capitais no Brasil. Contudo, há na região um deslocamento das construções para bairros com um contingente populacional mediano/ pequeno, em que a infraestrutura disponível para uma moradia de qualidade encontra-se em fase de implantação, ou muitas vezes é inexistente.

A questão da alta de juros não impõe restrições de ganhos e perdas apenas para o investidor. A estagnação do crescimento corrói toda a cadeia produtiva do setor. Assim, de forma lenta e gradual os custos mais elevados dos insumos para a produção, bem como do crédito de financiamento chegarão a nós consumidores.