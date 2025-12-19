Eventos Corporativos fortalecem a rede hoteleira caririense.

Foto: FCO FONTENELE Turismo religioso é apontado como principal fator do aumento

A Região Metropolitana do Cariri ( RMC) consolidou-se como uma das mais prósperas e atrativas do Nordeste, em virtude da diversidade econômica, a expansão dos investimentos públicos e privados.

Além disso, a escolha pelo Cariri, em especial Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, liga-se ao fato dos elevados índices de geração de emprego, e um setor de turismo religioso e ecológico de destaque no cenário nacional.



Para uma melhor descrição da economia local, reportaremos aos dados do IBGE (2024) no qual mensura num espaço de dez anos ( 2011-2021) o crescimento do Produto Interno Bruto do Cariri, mostrando que a região havia duplicado ( R$ 2,47 bi para R$ 5,11 bi) a riqueza gerada na economia.



No ano de 2024 o Produto Interno Bruto da região totalizou R$ 14,67 bilhões, contribuindo com a fatia de 7,53% do PIB do Ceará. (Anuário do Ceará 2025-2026). Consequentemente, a RMC impõe segurança financeira para os investidores, ao mesmo tempo em que exige ações de fomento público na infraestrutura das cidades ( saneamento, mobilidade urbana, conectividade, acesso ao transporte rodoviário e aéreo) fator indissociável para o crescimento e desenvolvimento econômico.



Diante deste cenário a economia se movimenta de forma urbana e regional, como ecossistema em que há uma rede de organizações interdependentes, tais como: as universidades, as startups, as franquias, as grandes empresas, investidores privados, etc).



Cabe observar, ainda, a forte cultura empreendedora da região que impulsiona e mantém competitivos outros setores da economia, como o hoteleiro e o gastronômico. E este avanço é resultado do crescimento da oferta de eventos corporativos - workshops, eventos de networking e treinamentos específicos - na região que buscam atender as necessidades dos parceiros comerciais, assim como proporcionar aos colaboradores a capacitação profissional, a internalização da missão e objetivos da empresa.



Logo, a rede hoteleira criou espaços (auditórios) para locações, como também incrementou o menu da cozinha para atender as demandas específicas dos locatários. Investiu-se em infraestrutura, equipe especializada, acomodações, conectividade e audio-visual.



No Cariri há mais de dez hotéis disponíveis para a realização de eventos, com a diária de um auditório para 100 pessoas variando de R$ 1.380,00 a R$ 1.560,00 reais. A inclusão do coffee-break está condicionada ao pagamento de valores entre R$ 40,00 a R$68,00 reais por pessoa.

A média de eventos nestes hotéis fica entre quatro a dez eventos mensais, e isto favorece o caixa em tempos de baixa demanda, além de estimular a concorrência que beneficia os consumidores e ofertantes.





