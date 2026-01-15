Gestão compartilhada com a iniciativa privada chega até Barbalha

Foto: Divulgação/Instituto Dragão do Mar Programação gratuita no Mirante do Caldas, em Barbalha, é um dos destaques da Mostra Sesc

O início do ano de 2026 na Região Metropolitana do Cariri trouxe algumas decisões a respeito da concessão à iniciativa privada da gestão temporária de patrimônio público na cidade de Barbalha. A autorização do Poder Executivo Municipal visou promover a cessão de uso dos respectivos bens imóveis: Balneário do Caldas, Hotel das Fontes, Parque da Cidade e o Casarão Hotel.

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) é crescente o número de municípios que desejam implementar as Parcerias Público-Privadas (PPPs) atendendo a um cenário de gestão eficiente e moderna.

Dados da pesquisa, "O Brasil das PPPs municipais", realizada com 2.834 municípios respeitando critérios quantitativos de números de habitantes e riqueza gerada, trouxe uma análise que chamou bastante atenção: 58,3% dos municípios investigados e que adotam modelo de gestão em parceria desejam ampliar a novos setores as concessões, a fim de promover ganhos sociais, melhorias no desempenho econômico baseado em investimentos técnicos e financeiros.

É importante destacar que modelos de parcerias são realidades na região, como o case de sucesso "Adote uma Praça" implementado em Juazeiro e que viabiliza a conservação de praças, parques e áreas verdes por empresas privadas em troca de espaços para promoção da marca.

O Cariri possui um fluxo de visitantes intenso, sustentado pelo calendário das romarias, movimentando os espaços e equipamentos públicos de toda a região, impactando as potencialidades de lazer na encosta da Floresta Nacional do Araripe.

A saber, a Barbalha possui uma das estâncias de águas naturais mais emblemáticas do Nordeste, O Balneário do Caldas e o Hotel das Fontes, bens públicos de incomensurável representação para nós, caririenses. Porém, esses bens cinquentenário desafiam o modelo de gestão burocrática das décadas passadas ao uso de ferramentas organizacionais mais eficazes para o agora.

Almejar mudanças não depende apenas de um "querer fazer"! Neste caso específico, diversos fatores estão diretamente interligados ao modelo de gestão a ser compartilhado, tais como: as necessidades da comunidade do Caldas, a preservação do meio ambiente e a exploração do ecoturismo.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio) irá gerenciar esses bens por vinte anos, com aporte financeiro de R$100 milhões de reais que serão utilizados em infraestrutura, qualificação técnica e projetos sustentáveis.

É cabível registrar que as PPPs devem ser acompanhadas pela sociedade civil, exigindo transparência na utilização dos recursos financeiros, e a qualidade dos serviços ofertados.