A Bete e Ricardo Bezerra

Fui convidado, na última sexta-feira, a tomar parte em uma reunião à tarde na Gaudincha, residência que o professor, arquiteto e compositor Ricardo Bezerra e a sua mulher Bete mantêm na Cidade 2000. O convite logo mexeu com a minha memória: uma fotografia aérea em preto-e-branco tirada no ano de 1970 do novíssimo bairro, com suas mínimas casas arranjadas num xadrez cartesiano, marcado pelos cheios e os vazios, e sua praça central, cujo desenho lembra a derretida taça Jules Rimet, o famoso caneco, ganho pela Canarinho no Tri do México na mesma data. Miesiano de carteirinha e já avisado sobre o que iria encontrar, preparei-me para não gostar e botar defeito, como todo arquiteto metido (e há outro tipo?). O certo é que ganhei uma das melhores aulas da vida.

Depois de acionar um chocalho que serve como campainha, fui calorosamente recebido pelo meu anfitrião e por alguns colegas e amigos que já lá estavam. O térreo é ocupado pelo atelier de um pintor, cujos trabalhos são muito coloridos e movimentados. A casa se organiza espacialmente em torno de um núcleo hidráulico, uma torre de banheiros e caixa d'água. Subimos por uma escada tortuosa revestida com lascas de cerâmica. Só então compreendi a razão de ser do nome da morada: uma homenagem a Antoni Gaudí (1852-1926), arquiteto catalão, autor de obras célebres que marcam a paisagem de Barcelona, e a Manoel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha (1933 - 1983), grande jogador, famoso pela imprevisibilidade dos seus dribles, condição essa presente na casa.

Chegamos a uma varanda agradável voltada ao sul. Já nos aguardava um belo bule de café forte e quente, além de uma quituteira com tapiocas de coco de receita tradicional. O volume central estabelece à sua volta espaços com usos diversos, onde se pode trabalhar, comer, dormir, conversar ou curtir a vista das dunas da Praia do Futuro. Móveis e objetos retrô (sorry, tricolores) voltam à vida através da generosidade dos donos da casa. Enquanto batíamos papo, descobri ou imaginei que a Gaudincha era um jardim vertical de trepadeiras floridas que, na sua escalada, definia mil platôs (merci, Deleuze e Guattari) habitáveis. Um teto-jardim, descoberto e aberto para os lados, nos presenteou com jabuticabas e bananas-passa. Vizinha, a cidade do capital, feia e previsível, com suas luzes.

Resumo da ópera: um banho de simplicidade e sabedoria na construção de um ambiente doméstico. Casa com cara de casa, com a personalidade dos seus moradores, e não uma máquina de morar, branca e anódina, como naquele filme do Jacques Tati. Na despedida, a caminho do bar, eu e o Ricardo já tínhamos sobre as nossas cabeças as primeiras estrelas da noite. No percurso, pensei de mim para comigo: "A casa é de quem a habita. Por que os arquitetos gostam tanto de determinar o morar alheio?". Na morada que acabara de visitar, o verde dialogava com a tapioca que por sua vez indagava a escada que levava aos aposentos que se comunicavam com o céu. O material e o imaterial interligados. Lá não havia fronteiras, apenas continuidades. Viver ali só pode ser bom demais.