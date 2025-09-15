Página virada

A Marcelo Uchoa

Finalmente! Depois de realizar o pior governo que este País já viu e atrapalhar como pôde a agenda do Brasil na atual administração, o genocida e seus comparsas acabaram levando do STF uma sova penal sideral. Há quem diga que está faltando Hipoglós nas farmácias depois do ocorrido. De fato, as longas condenações (merecidas, aliás), a perda de patentes militares por indignidade, mandatos e empregos federais e o pagamento de uma multa milionária pela destruição do patrimônio público tombado certamente servirão de advertência a quem, à frente, tentar algo semelhante. Precisou existir um tribunal lastreado na Constituição, firme e inflexível, para fazer com que Pindorama, no presente, acertasse suas contas com o passado de olho no futuro, sem medo do Pateta...

E percebam que se tratou apenas de cinco crimes entre os inúmeros cometidos pelo canalha e a sua escumalha. Não se abordou a atuação delituosa do biltre na pandemia, quando mais de 700 mil pessoas perderam a vida, cálculo este que pode ser bem maior face à falta de comunicação de óbitos aos órgãos de saúde. Perdi familiares e amigos para a peste, muito em razão do descaso, da omissão e do negacionismo de um (des)governo que gargalhava de quem sofria sem poder respirar e dava cloroquina às emas do Palácio da Alvorada. "Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada neste meu penar", nunca o verso do Chico fez tanto sentido. Vinte e sete anos e três meses de cana. No fundo da cela, refletirá o patife sobre tudo isso? Acho impossível, psicopata não se dobra.

O bom é que o voto que construiu a maioria para colocar o velhaco e a sua choldra no xilindró foi emitido por uma mulher, aquele ser que o safado dizia ser produto de uma "fraquejada" do genitor, alguém menor e sem maiores predicados. Contudo, a direita, como uma cadela no cio, não para de causar e provocar. Quer porque quer, mesmo sabendo de sua inconstitucionalidade, a anistia a qualquer preço. Está lá na Carta Magna de 1988: crimes inafiançáveis e imprescritíveis, tais como a ação de grupos armados contra o Estado, não podem ser perdoados. Os bolsonazi querem apenas constranger o STF a todo custo, o que não conseguirão, principalmente se os contrários a essa armação estiverem nas ruas e nas redes sociais. Sai o discurso de ódio e entra o mimimi.

Que lições tirará o Brasil do acontecido? Várias: a direita, enrolada na bandeira dos EUA, não tem qualquer projeto para o País, a não ser o de fazê-lo uma colônia ianque; partido político que atenta contra a soberania nacional e afronta a democracia, como faz o PL, deve ter o registro eleitoral cassado; a Aeronáutica, o Exército e a Marinha terão que rever completamente o processo de formação dos seus fardados e afirmar o seu compromisso respeitoso e democrático com o povo brasileiro; nossa população terá que entender que educação política é alfabetização; os três poderes, equilibrados e concertados, são o fiel da balança, entre outras tantas. E quanto ao longo e ridículo voto do sinistro Fux, indagam-me. Tal como dizia a minha Tia Santa, nunca confie num homem que usa peruca.