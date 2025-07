Formas de preconceito

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 30.04.2025 - Beneficiários do programa bolsa familia que estejam atuando no mercado de trabalho com a personagem Vitória Sousa(Foto Joao Filho Tavares O Povo)

Diversos setores enfrentam atualmente dificuldades para obter mão de obra. Parcela significativa da população não quer mais trabalhar, preferindo se sustentar com benefícios sociais custeados com o dinheiro dos impostos pagos por aqueles que trabalham, se tornando dependente de programas como o Bolsa Família, o qual tem criado uma legião de pessoas que não almejam ingressar no mercado de trabalho, agravando o problema do desemprego.

Da mesma forma, é lamentável ver a população da região Nordeste, tão dependente dos referidos benefícios, se ver na necessidade de migrar para os estados do Sul e Sudeste em busca de melhores oportunidades. Não se vê o mesmo movimento em sentido contrário, enfrentando aquelas regiões, notadamente os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, uma série de problemas sociais decorrentes da imigração desenfreada.

Para tornar a situação ainda pior, inúmeras mulheres não param de ter filhos simplesmente para receber valores significativos que são pagos pelo estado ou buscando se beneficiar com pensões alimentícias, trazendo um ônus para a sociedade.

Todas as frases acima representam puro suco de preconceito, e infelizmente costumam circular com frequência assustadora. São desmentidas por dados e fatos, olvidando do impacto positivo dos programas sociais de redução da desigualdade no desenvolvimento e formação das crianças, diminuição da pobreza e construção de uma sociedade mais justa. Mais de 75% dos ocupantes das novas vagas de trabalho criadas em 2024 eram beneficiários do Bolsa Família.

No que toca à temática da migração, que deveria se associar mais à análise das questões econômicas correlatas, o último censo realizado pelo IBGE revela que as regiões Norte e Nordeste registram os maiores percentuais de população residente em suas próprias regiões de nascimento. A mesma pesquisa revela ainda a menor taxa de fecundidade na história, devendo se assegurar às mulheres mais pobres o acesso a políticas públicas eficientes e seguras. Pense e repense.