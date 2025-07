Ceará e Chongqing: Uma ponte audiovisual

Foto: Ceavi/divulgação "Ceará Filmes Já!" faz alerta para a criação de uma empresa pública de audiovisual

A aproximação entre o Ceará e a província de Chongqing, no sudoeste da China, entrou no radar do governo estadual como oportunidade de fortalecer a economia criativa local. A proposta, já enviada ao embaixador chinês em Brasília, prevê um acordo de cooperação que engloba coprodução de filmes, intercâmbio de profissionais, formação técnica, difusão de obras e compartilhamento de tecnologia.

Caso avance, o protocolo colocará o Estado do Ceará na rota internacional de inovação audiovisual. A articulação é conduzida pelas secretarias da Cultura, chefiada por Luísa Cela, e de Assuntos Internacionais, comandada por Roseane Medeiros, sob coordenação do governador Elmano Freitas, que promete lançar em breve a empresa público-privada “Ceará Filmes”. A mobilização para o projeto tem o apoio do economista Dr. Nelson Maia Bessa e dela também participam universidades brasileiras e chinesas, entre elas a Universidade de Sichuan, representada pelo vice-reitor Prof. Dr. Chen Huaqiao.

O objetivo é criar sinergia entre o pujante mercado digital de Chongqing, um polo industrial de ponta, porta de entrada para a Ásia, e o polo cinematográfico cearense, considerado um dos mais ativos do Brasil. Especialistas apontam que a parceria pode atrair investimentos, ampliar a circulação de obras cearenses/nordestinas e inserir o Ceará no circuito de coproduções dos BRICS.

Luto por essa ideia há anos e vejo nessa iniciativa, por fim em andamento, um manifesto regional em defesa da integração cultural e tecnológica entre regiões e países do sul global. O cinema e as convergências digitais já são indústrias do presente; conectá-las a novos mercados é condição para que o Estado do Ceará dê o “grande salto” que sua cadeia criativa merece.

Se confirmada, a cooperação abrirá caminho para o desenvolvimento sustentável, residências artísticas e uso compartilhado de laboratórios de pós-produção em cinema de ficção e animação, jogos eletrônicos e convergências digitais. Em um cenário de disputas globais por conteúdo original, a aliança Ceará-Chongqing promete posicionar o Ceará como player de relevância internacional.