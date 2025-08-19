Foto: Ricardo Filho/Divulgação Deputada Jandira Feghali lança livro "Cultura é poder" na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

A deputada Jandira Feghali, do PCdoB, é uma guerreira das liberdades democráticas do nosso país, da igualdade de gênero, dos direitos humanos e da justiça social; incansável incentivadora da cultura e das artes brasileiras. Pertence a uma estirpe de mulheres que não só pensam este país de forma generosa e engajada, mas também são capazes de uma ação política e social transformadora, colocando sua coragem e ousadia na defesa do povo brasileiro e da soberania nacional.



Recentemente, Jandira Feghali esteve em Fortaleza para lançar seu livro "Cultura é poder". Um sucesso. Na obra, a autora nos brinda com sua erudição e rigor acadêmico, traçando uma visão abrangente dos sentidos da cultura, ancorada em importantes autores, além de referências a movimentos culturais e artísticos brasileiros seminais.

Na primeira parte do livro, reafirma a importância da cultura e de seu poder de transformação, bem como a relevância de seus aspectos simbólicos, sociais e econômicos. Na segunda parte, traz sua experiência como artista, como secretária de Cultura e como deputada, na proposição de políticas públicas culturais de grande relevância, a exemplo de sua relatoria da Lei Aldir Blanc. Atualmente é relatora do PL 2331/22, que regulamenta os serviços de vídeo sob demanda (VOD) e reverterá taxas para as atividades do cinema nacional.



Jandira Feghali compreende que a cultura é essencial à vida, molda identidades e comunidades de destino, alicerça futuros, transforma o presente, antecipa caminhos e pode impulsionar a grandeza brasileira, com presença em todo o mundo.



Tudo isso, e muito mais, Jandira discute em seu livro e no conjunto de suas produções intelectuais e ações políticas, através das suas proposições ousadas, no Congresso Nacional. Ela está sempre lutando por projetos capazes de proporcionar transformação social, desenvolvimento cultural e econômico, em busca de maior justiça e igualdade, em meio às profundas contradições de um país dependente e regido pelas formas mais brutais do capitalismo subalterno.



Salve a Cultura Brasileira! Salve a mulher brasileira! Salve Jandira!