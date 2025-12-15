Mestres e mestras: a festa e a reflexão

Foto: FABIANOJR/SESC/DIVULGAÇÃO Mestre Dinha é artista do Cariri

Os mestres e mestras da chamada cultura popular pertencem a uma contemporaneidade em transe, marcada por dificuldades econômicas e pela construção de identidades transitórias, em metamorfoses contínuas. São testemunhas e criadores de um mundo que se refaz a cada gesto e a cada canto. Não podem ser domados nem mimados como crianças. Exigem apenas respeito, dignidade e justiça, na arena social e política.



Uma das preocupações que permanecem é a previdência social dos mestres e das mestras da cultura. Muitos vivem em condições difíceis, especialmente quando adoecem ou envelhecem. É preciso pensar os mestres e mestras da cultura do Ceará como cidadãos contemporâneos inseridos no seu tempo e sujeitos da história, com direito à dignidade e a uma velhice saudável e protegida. Isso implica sua inserção em um programa de previdência social estadual, assegurando tratamento de saúde adequado.



Se muita coisa já foi feita, muito ainda há por fazer. Fica a reivindicação: é tempo de criar condições para que os saberes dos mestres e mestras sejam transmitidos e reinventados. Que cada terreiro, casa de mestre/mestra, ou mesmo um espaço doado/emprestado pela prefeitura ou por outra instituição, se transforme em uma Escola ou Casa de Saberes, com oficinas, bibliotecas, cozinhas comunitárias e locais de convivência criadora; um lugar onde seja possível exercer a beleza da arte e da cidadania como ação cotidiana.



Os mestres e mestras são tradutores da alma profunda do Ceará e, alguns deles, atuam como guardiões das culturas dos povos e dos milênios, numa admirável e cintilante diversidade. É neles que o Ceará se reconhece e se reconecta à sua ancestralidade mais profunda, frequentemente perdida e continuamente reinventada.



Nesse horizonte, parabenizamos a Secult-CE (Luísa Cela), que, através do Instituto Mirante, do Instituto Dragão do Mar e da Casa de Saberes Cego Aderaldo, realizou o 17º Encontro dos Mestres do Mundo, na cidade de Quixadá, envolvendo artistas do Ceará, do Brasil e de outros países. Um momento de festa e de reflexão sobre as políticas públicas para os mestres e mestras do Ceará.

