S.O.S. Chapada do Araripe

Foto: TATIANA FORTES Chapada do Araripe pode ser reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco

O historiador Irineu Pinheiro diz que "o Cariri é uma dádiva do Araripe", em paráfrase à máxima "O Egito é um presente do Nilo". Sim, é verdade: é difícil imaginarmos a riqueza e a diversidade material e simbólica do Cariri cearense sem levarmos em conta a importância da Chapada do Araripe, que se estende, além do Ceará, pelos estados de Pernambuco, da Paraíba e do Piauí. Se imaginarmos essa geografia como uma mulher, veríamos que ela tem os seios voltados para o Ceará e fertiliza a terra com o jorro generoso do seu leite de mãe generosa.

Por séculos, essa floresta forneceu água, frutos, raízes, plantas medicinais, mitos fundadores e cosmogônicos. Verde e fértil, o Cariri já era terra sagrada para as nações indígenas antes do colonizador e dos movimentos sociorreligiosos que nomearam o vale como Terra da bem-aventurança e da fartura. Para ali afluíram e afluem povos de todo o Nordeste, num caldeirão vivo de culturas e influências.

Nas antigas colheitas do pequi, a população pobre subia à serra para colher pequi, guabiraba, murici, mangaba, puçá, maracujá-de-raposa, cambuí, entre outras frutas deliciosas. A Chapada do Araripe matava a sede e a fome do povo, guardando tesouros da fauna como o soldadinho do Araripe, espécie endêmica daquele ecossistema, ameaçada de extinção. Um ecossistema tão rico e diverso quanto o da Mata Atlântica.

Pois esse tesouro está ameaçado. O agronegócio, a agropecuária e outros interesses vis destroem a chapada e suas vertentes; muitas fontes secaram, outras reduziram drasticamente a vazão. O tesouro paleontológico também está ameaçado. Uma situação tão grave que pede uma resposta imediata dos governos do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba e do Piauí, com a decisiva ajuda do governo federal. Chega de estupidez!

"Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora!" (Gilberto Gil.) É preciso cerrar fileiras em protestos continuados contra esse crime, cometido contra o Ceará, o Brasil e a humanidade. Parafraseando o cineasta cratense Hermano Penna: Araripe S.O.S. (Save Our Souls - Salvem nossas almas). Sem a Chapada do Araripe preservada, adeus, Cariri.

