Polícia Civil e Atrac discutem ações de proteção à população LGBTQIA+

Foto: Divulgação/SSPDS Representantes da Atrac e da Polícia Civil estiveram reunidas na Cisp

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) esteve com representantes da Associação de Travestis e Mulheres Transexuais do Ceará (Atrac) para discutir ações de proteção à população LGBTQIA+ no Ceará. Reunião foi nessa quinta-feira, 22, na sede da Polícia Civil no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante o encontro foram alinhadas "ações voltadas para combater crimes violentos ocorridos contra pessoas LGBTQIA+, além da vulnerabilidade de mulheres trans e travestis atendidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim), unidade especializada da PC-CE".

No último dia 11, a travesti Safira Meneghel, 39, foi morta a pedradas e pauladas em Fortaleza. Neste sábado, 24 movimentos sociais e organizações da sociedade civil se reúnem em ato de revolta na Praça do Ferreira pedindo justiça pela morte de Safira.

Estiveram presentes no encontro a diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), Janaína Braga, e a diretora-adjunta Rebeca Cruza; as delegadas titular e adjunta da Decrim, Illa Timbó e Yasmin Ximenes.

Representando a Atrac estiveram presentes a presidente Paula Costa, a vice-presidente Silvinha Cavalleire e a coordenadora-geral Dara Raquel.

O POVO solicitou à SSPDS, por e-mail, detalhamento sobre as ações alinhadas. O texto será atualizado assim que houver uma resposta.