Comunidade quilombola no Cariri recebe títulos de domínio territorial do Estado

Foto: Rodrigo Dias/Idace Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, na sexta-feira, 1º

Maior de três áreas remanescentes de quilombo no Cariri, a comunidade quilombola Sítio Arruda recebe títulos de domínio de território do Governo do Estado nesta terça-feira, 5.

As três áreas somam mais 105 hectares, de acordo com o Instituto do Desenvolvimento Agrário (Idace). Duas delas estão em Salitre; a outra, em Araripe.

O documento garante a posse de terras a 36 famílias, ainda conforme o Governo do Estado. Os títulos concedidos são coletivos e indivisíveis. Ação ocorre às 10 horas, na quadra esportiva da comunidade.

Em nota emitida pelo Idace, o Governo do Estado reconhece que esta "é a primeira vez que vai regularizar a situação fundiária de uma comunidade quilombola". Os documentos parciais já foram emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria da Igualdade Racial do Ceará (Seir) e o Incra ocorreu na última sexta-feira, 1º.

