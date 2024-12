Governo vai liberar R$ 1,2 milhão para projetos dos povos indígenas do Ceará

Foto: Evilázio Bezerra Recurso do edital será liberado nesta segunda-feira, 2, com presença do governador Elmano de Freitas e da secretária dos Povos Indígenas, Juliana Alves

O Governo do Ceará vai liberar R$ 1,2 milhão para 21 projetos de povos indígenas do Estado, por meio do edital Yby Jurema, nesta segunda-feira, 2.

Serão selecionados projetos de suporte à agricultura familiar nos territórios de povos originários, em áreas de produção.

Com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), as propostas poderão contemplar "aquisição de equipamentos e insumos; promoção de ações de convivência com os diversos biomas no Ceará e a melhoria dos processos de sustentabilidade, fortalecimento da gestão e organização para a comercialização nos diversos mercados existentes; e estímulo às capacidades individuais das famílias envolvidas, especialmente das mulheres e jovens".

Elmano participará da cerimônia

O governador Elmano de Freitas participará da cerimônia de liberação do recurso de R$ 1,2 milhão, no Palácio da Abolição, às 15 horas. Moisés Braz, titular da SDA, e a secretária dos Povos Indígenas, Juliana Alves, cakica do povo Jenipapo-Kanindé, também estarão presentes.

Edital Yby Jurema

O edital para concessão de apoio a projetos de etnodesenvolvimento Yby Jurema foi lançado pela SDA em agosto de 2023. Objetivo é selecionar entidades que promovem o etnodesenvolvimento em territórios de povos originários do Estado.

