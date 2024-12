Lançamento do Comitê de Igualdade Racial da Defensoria terá palestra de Adilson Moreira

Foto: Mackenzie/Divulgação Adilson Moreira é autor de Racismo Recreativo, da coleção Feminismos Plurais

O jurista Adilson Moreira virá a Fortaleza para a composição do Comitê da Igualdade Racial (CIR) da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), que ocorre no próximo dia 13. Moreira é especialista em direito antidiscriminatório e irá ministrar a palestra Por uma Defensoria Pública antirracista.

A coluna adiantou a criação do CIR, anunciado pela Defensoria Pública em 20 de novembro passado, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Quem é Adilson Moreira, especialista em direito antidiscriminatório

Adilson Moreira é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard e ganhou notoriedade no Brasil após a publicação do livro Racismo recreativo, parte da coleção Feminismos Plurais.

O jurista foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020, na categoria Ciências Sociais, com o livro Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica.

No evento da Defensoria Pública, ele ainda lançará os livros Letramento Racial e Mulheres, Raça e Direito - feminismo negro como política constitucional transformadara.

Por uma Defensoria Pública antirracista

Interessados em participar da palestra devem enviar e-mail com nome completo, RG e CPF para inscricao.escolasuperior@defensoria.ce.def.br informando o desejo de participação na atividade.

Serviço - Palestra

Dia 13 de dezembro, a partir das 8 horas

No auditório da DPCE (Av. Pinto Bandeira, 1111 - Luciano Cavalcante)

Evento híbrido e aberto ao público

Com certificado emitido pela Escola Superior da Defensoria Pública (ESDP)

Programação

8 horas - Acolhida

9 horas - Fala de abertura

9h20min - Lançamento do Comitê de Promoção e Defesa da Igualdade Racial no âmbito da Defensoria Pública do Ceará

10 horas - Palestra Por uma Defensoria Pública antirracista